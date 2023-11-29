Дмитрий Егоров предложил Крапу присоединиться к «Броукам»: «Готовы им заняться, но игровое время только в рамках конкуренции»

Дмитрий Егоров пригласил Крапа в «БроукБойз».

Ранее Крап заявил, что поедет в сборную Winline Медиалиги на матч против сборной ФНЛ. После этого 2Drots приняли решение о том, что Даниил покидает команду.

«В распоряжении Крапа: лучший тренер лиги, лучшие партнеры, турнир на «Газпром Арене», «Финал четырех» МФЛ, Кубок ФНЛ – это только зимой.

Готовы им заняться, но игровое время только в рамках конкуренции – условия обсуждаемы. Гоняться не будем: если захочет – сам наберет или через Майка.

Клоуна из него тоже делать не будем, чем займутся в других командах», – написал президент «БроукБойз».