Дмитрий Егоров предложил Крапу присоединиться к «Броукам»: «Готовы им заняться, но игровое время только в рамках конкуренции»
Дмитрий Егоров пригласил Крапа в «БроукБойз».
Ранее Крап заявил, что поедет в сборную Winline Медиалиги на матч против сборной ФНЛ. После этого 2Drots приняли решение о том, что Даниил покидает команду.
«В распоряжении Крапа: лучший тренер лиги, лучшие партнеры, турнир на «Газпром Арене», «Финал четырех» МФЛ, Кубок ФНЛ – это только зимой.
Готовы им заняться, но игровое время только в рамках конкуренции – условия обсуждаемы. Гоняться не будем: если захочет – сам наберет или через Майка.
Клоуна из него тоже делать не будем, чем займутся в других командах», – написал президент «БроукБойз».