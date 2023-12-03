«Анти-Кавказ у него или что? Какая-то неприязнь к нам. Мы его подогрели». Игрок сборной ФНЛ Алиев о высмеивании Володи XXL после пенальти

Игроки сборной ФНЛ объяснили, почему налетели на Володю XXL после пенальти.

Сборная Медиалиги, за которую играл Володя, уступила сборной ФНЛ в товарищеском матче – 0:4 в основное время и 2:3 в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

XXL до игры сказал: «Подвезли говна. Посмотри на тюбиков. У них фамилии у всех южные. ######## [изобьют]? По ###! В футбол играем. Я готов ответить за свои слова».

11-метровый удар в серии Володя не реализовал. После этого его окружили игроки сборной ФНЛ и начали высмеивать.

«Он сам разогрел это все, слишком много разговаривал. Вас как встретили, хорошо же? А он южных пацанов задел.

Мы ко всем с уважением, а он наоборот. Хулиганил очень сильно», – сказал полузащитник «Тюмени» и сборной ФНЛ Денис Самойлов.

«До игры видел видео? Где он говорит про «тюбики». Анти-Кавказ у него или что? Какая-то неприязнь к нам. Он говорил, что готов ответить за свои слова. Мы его подогрели.

Он даже заплакал сейчас. Если говоришь, будь добр ответить за свои слова», – добавил форвард хабаровского СКА Саид Алиев.

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