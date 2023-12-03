«Анти-Кавказ у него или что? Какая-то неприязнь к нам. Мы его подогрели». Игрок сборной ФНЛ Алиев о высмеивании Володи XXL после пенальти

Теги Первая лига СКА Хабаровск Тюмень Саид Алиев Денис Самойлов Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Игроки сборной ФНЛ объяснили, почему налетели на Володю XXL после пенальти.

Сборная Медиалиги, за которую играл Володя, уступила сборной ФНЛ в товарищеском матче – 0:4 в основное время и 2:3 в серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов).

XXL до игры сказал:  «Подвезли говна. Посмотри на тюбиков. У них фамилии у всех южные. ######## [изобьют]? По ###! В футбол играем. Я готов ответить за свои слова».

11-метровый удар в серии Володя не реализовал. После этого его окружили игроки сборной ФНЛ и начали высмеивать.

«Он сам разогрел это все, слишком много разговаривал. Вас как встретили, хорошо же? А он южных пацанов задел. 

Мы ко всем с уважением, а он наоборот. Хулиганил очень сильно», – сказал полузащитник «Тюмени» и сборной ФНЛ Денис Самойлов.

«До игры видел видео? Где он говорит про «тюбики». Анти-Кавказ у него или что? Какая-то неприязнь к нам. Он говорил, что готов ответить за свои слова. Мы его подогрели. 

Он даже заплакал сейчас. Если говоришь, будь добр ответить за свои слова», – добавил форвард хабаровского СКА Саид Алиев.

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2 комментария
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Лучше бы они на другого Володю налетели)
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Ответ Struzhok
Лучше бы они на другого Володю налетели)
зелю?
+7
-7
0
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