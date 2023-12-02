«Игроки Первой лиги буквально смяли медийщиков. Разница в классе очевидна». Щербаченко о матче сборных ФНЛ и Медиалиги

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Федор Щербаченко поделился мнением о матче сборных ФНЛ и Медиалиги.

«Понравилась организация игры. Хороший антураж, около 12 тысяч болельщиков.

Матч проходил по правилам Медиалиги – в частности, два тайма по 30 минут чистого времени. Конечно, сборная ФНЛ по составу, по опыту явно сильнее.

Сердеров открыл счет уже на третьей минуте. В первом тайме было много борьбы. Сборная ФНЛ точно не играла в поддавки.

После перерыва команда Евгения Калешина прибрала инициативу к рукам. Во втором тайме игроки первой лиги буквально смяли медийщиков, закрыли их на чужой половине поля.

Ну и главный ветеран ФНЛ Низамутдинов чуть ли не первым касанием забил, а затем и оформил дубль. Правильно, что его пригласили. Человек в 42 года выходит на поле и не теряется, показывает, что он еще способен забивать.

Физически команда Медиалиги «подсела». Это бросалось в глаза во второй половине второго тайма. Отсюда и 0:4.

В целом, матч удался. Хороший футбольный вечер в Каспийске. Сборная ФНЛ отнеслась серьезно к игре. Никакого недонастроя я не увидел. Очень качественный второй тайм в исполнении подопечных Калешина. Разница в классе очевидна.

Правда, формат Медиалиги немного нудноват. Есть моменты, которые вызывают вопросы. Даже в плане дисциплины игроков и представителей Медиалиги... Хулиганство на поле все-таки должно иметь какие-то границы. Не нужно перебарщивать с шоу», – сказал бывший главный тренер «Ротора».

Сборная ФНЛ обыграла сборную Медиалиги со счетом 4:0 в основное время. Альтернативный счет – 24:17, по буллитальти – 3:2.

Матч прошел в Каспийске, на «Анжи-Арене».

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5 комментариев
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Указали клоунам на их место
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Щелкнули медийщиков🥰🥰🥰
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И им вайлд-карт в рпл?
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Ну так лучшая лига мира же. :)))
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Ответ Redwhite heart
Указали клоунам на их место
Основные топовые игроки же не участвовали от этой клоунской медиа лиги
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