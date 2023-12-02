Николай Осипов сообщил, что сборная Медиалиги будет представлять Россию.

« – это команда, которая будет являться сборной России по медиафутболу. Просто сейчас мы играем внутри нашей страны. Соответственно, мы играем под флагом турнира, который объединяет все команды медиафутбольного коммьюнити. Естественно, мы называемся сборной Медиалиги. Это логично.

Но когда пойдет международная повестка, мы, как люди, которые занимаются организацией почти 90% мероприятий в медиафутболе, безусловно, будем считать сборную Медиалиги основой той сборной, которая будет играть под триколором на международных соревнованиях.

Поэтому, когда сейчас объясняется отсутствие той или иной команды или футболистов в составе сборной Медиалиги тем, что это сборная лиги, а там будет сборная России, это немного лукавство», – сказал президент Медиалиги.

Чемпионат мира по медиафутболу должен состояться ближе к концу февраля.