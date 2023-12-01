Глава Дагестана Меликов посетил матч сборных Медиалиги и ФНЛ. 12 156 человек пришли на «Анжи-Арену»

Теги Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Шамиль Газизов товарищеские матчи (сборные) Политика Сборная Медиалиги Сергей Меликов Медиафутбол

Более 12 тысяч зрителей посетили игру сборной Медиалиги на «Анжи-Арене».

Сборная МФЛ сегодня крупно проиграла сборной ФНЛ в товарищеском матче в Каспийске (0:4).

Посещаемость игры составила 12 156 человек. На стадионе в числе прочих присутствовали глава Дагестана Сергей Меликов, президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев, генеральный директор клуба Шамиль Газизов и главный тренер Курбан Бердыев.

Отметим, что лучшая посещаемость матча «Динамо» Махачкала в этом сезоне была установлена в октябре – игру с «Акроном» посетили 10 952 зрителя.

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2 комментария
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Шутки про турбину уже были?
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Где хайп,показуха,там единорос
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