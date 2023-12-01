Глава МФЛ Осипов: «Мы – то, чего так боялась сборная ФНЛ, кричавшая: «Дайте нам Володю XXL и где Текила, который хотел нас оттрахать?» Их так не мотивирует даже контракт»

Теги Первая лига Алан Гатагов товарищеские матчи (прочее) брань Winline Медиалига Николай Осипов «Володя XXL» Владимир Горяинов «T-Killah» Александр Тарасов Сборная Медиалиги Медиафутбол

Николай Осипов считает, что сборная МФЛ стала раздражителем для сборной ФНЛ.

Сборная Медиалиги крупно проиграла команде ФНЛ в товарищеском матче на «Анжи-Арене» (0:4).

«Большое дело начали. Хочется сказать каждому из вас спасибо, что примкнули к нашей большой, дружной и классной компании. Это только начало. Нам еще предстоит реванш. И он будет этим летом.

Я очень хочу, чтобы каждый из вас не ушел из медиафутбола. Потому что именно сегодня все здесь присутствующие показали каждому профессиональному футболисту, играющему на противоположной стороне поля, что мы в любом случае то, чего они так сильно боялись.

[Вы дали сопернику] мотивацию, с которой он вышел против вас. Команда, которая кричала: «Дайте нам Володю XXL! Где там ваш Текила, который хотел нас оттрахать?» Вы так их замотивировали, чтобы они здесь бегали и прыгали, как их не мотивирует профессиональный контракт.

Поэтому еще раз спасибо каждому из вас. Вы тащите на своих плечах то, что кормит каждого из нас. Меня, Алана [Гатагова], Текилу. Всех пацанов, которые помогали вам приезжать, тренироваться, одеваться.

Спасибо тренерскому штабу. Каждый из них заслуживает аплодисментов. Сами себе давайте похлопаем», – сказал глава Winline Медиалиги команде в раздевалке после игры.

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6 комментариев
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Вот сами себе и хлопайте, потому как больше никто вам хлопать не будет. Спасибо что показали широкой аудитории чего стоите вы и ваша забава, которую почему-то назвали футболом. Чистой воды петросянщина.
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+16
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Здоровья этому скомороху.
+10
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+10
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ветераны фнл присунули медиа
+6
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+6
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Ответ андрей лазовский
ветераны фнл присунули медиа
Да этим клоунам и сборная второй лиги присунула бы. КФК в медийной обёртке, хотя и в КФК люди посильнее
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+4
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Все это интервью по сути обращение к букам типа Давайте мне и таким же глупым бесталанным людям с галимыми понтами денег, и когда нибудь мы и Бритни спирс обыграем сборную первой лиги.
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Не понял, они задирали всех подряд перед матчем и хорохорились, а когда заслужено выхватили, то начались рассказы про то, что они настолько крутые, что матч против них замотивировал соперника?
+1
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+1
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