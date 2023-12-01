Глава МФЛ Осипов: «Мы – то, чего так боялась сборная ФНЛ, кричавшая: «Дайте нам Володю XXL и где Текила, который хотел нас оттрахать?» Их так не мотивирует даже контракт»

Николай Осипов считает, что сборная МФЛ стала раздражителем для сборной ФНЛ.

Сборная Медиалиги крупно проиграла команде ФНЛ в товарищеском матче на «Анжи-Арене» (0:4).

«Большое дело начали. Хочется сказать каждому из вас спасибо, что примкнули к нашей большой, дружной и классной компании. Это только начало. Нам еще предстоит реванш. И он будет этим летом.

Я очень хочу, чтобы каждый из вас не ушел из медиафутбола. Потому что именно сегодня все здесь присутствующие показали каждому профессиональному футболисту, играющему на противоположной стороне поля, что мы в любом случае то, чего они так сильно боялись.

[Вы дали сопернику] мотивацию, с которой он вышел против вас. Команда, которая кричала: «Дайте нам Володю XXL! Где там ваш Текила, который хотел нас оттрахать?» Вы так их замотивировали, чтобы они здесь бегали и прыгали, как их не мотивирует профессиональный контракт.

Поэтому еще раз спасибо каждому из вас. Вы тащите на своих плечах то, что кормит каждого из нас. Меня, Алана [Гатагова], Текилу. Всех пацанов, которые помогали вам приезжать, тренироваться, одеваться.

Спасибо тренерскому штабу. Каждый из них заслуживает аплодисментов. Сами себе давайте похлопаем», – сказал глава Winline Медиалиги команде в раздевалке после игры.