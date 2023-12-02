Тренер сборной МФЛ Игорь Звездин поделился эмоциями от матча со сборной ФНЛ.

«Готовиться надо чуть конкретнее, если мы хотим говорить о результате. Если говорить о первых шагах – хорошо. У нас был отрезок, где было видно, что у нас есть перспектива, от которой можно отталкиваться. Сможем играть 90 минут так, как в первом тайме – будем серьезной силой.

Я не могу сказать, что что-то не понравилось. Все объективно: количество времени, затраченного на подготовку, уровень не совсем одинаковый. Это нормальная история. Мы поиграли в футбол. Мне все понравилось. Были возможности забить гол.

Как для тренера, первый тайм был интересен для разбора. Второй разбился на фрагменты. Люди устали, могли не добегать. Зрителям, наверное, в первом тайме, наоборот, было скучнее, потому что голов было мало, а во втором, кажется, они повеселились», – рассказал .

проиграла сборной ФНЛ – 0:4. Альтернативный счет – 17:24, по буллиталити – 2:3.