Звездин о матче против сборной ФНЛ: «Мне все понравилось. Сможем играть 90 минут так, как в первом тайме – будем серьезной силой»

Теги Первая лига товарищеские матчи (сборные) Winline Медиалига Сборная Медиалиги Игорь Звездин Медиафутбол

Тренер сборной МФЛ Игорь Звездин поделился эмоциями от матча со сборной ФНЛ.

«Готовиться надо чуть конкретнее, если мы хотим говорить о результате. Если говорить о первых шагах – хорошо. У нас был отрезок, где было видно, что у нас есть перспектива, от которой можно отталкиваться. Сможем играть 90 минут так, как в первом тайме – будем серьезной силой.

Я не могу сказать, что что-то не понравилось. Все объективно: количество времени, затраченного на подготовку, уровень не совсем одинаковый. Это нормальная история. Мы поиграли в футбол. Мне все понравилось. Были возможности забить гол.

Как для тренера, первый тайм был интересен для разбора. Второй разбился на фрагменты. Люди устали, могли не добегать. Зрителям, наверное, в первом тайме, наоборот, было скучнее, потому что голов было мало, а во втором, кажется, они повеселились», – рассказал Звездин

Сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ – 0:4. Альтернативный счет – 17:24, по буллиталити – 2:3.

 

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