Евгений Калешин сказал, что сборная ФНЛ серьезно относится к игре с командой МФЛ.

«Шоу будет до игры, а внутри игры – настоящий футбол. Болельщиков же не обманешь, если выйдем дурака валять, то они все поймут.

Тренировочный процесс профессиональный, правильный. тоже, наверное, готовит какие‑то сюрпризы. Это же не ракетостроение, мяч один, все одинаково.

Посмотрим, как мы будем преодолевать их сопротивление», – сказал тренер сборной .

Матч между сборными МФЛ и ФНЛ начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Анжи-Арене».