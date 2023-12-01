Калешин о матче сборных ФНЛ и Медиалиги: «Шоу будет до, а внутри игры – настоящий футбол. Если выйдем дурака валять, болельщики поймут»

Теги Евгений Калешин Первая лига Матч ТВ Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Евгений Калешин сказал, что сборная ФНЛ серьезно относится к игре с командой МФЛ.

«Шоу будет до игры, а внутри игры – настоящий футбол. Болельщиков же не обманешь, если выйдем дурака валять, то они все поймут.

Тренировочный процесс профессиональный, правильный. Сборная Медиалиги тоже, наверное, готовит какие‑то сюрпризы. Это же не ракетостроение, мяч один, все одинаково.

Посмотрим, как мы будем преодолевать их сопротивление», – сказал тренер сборной ФНЛ.

Матч между сборными МФЛ и ФНЛ начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Анжи-Арене».

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4 комментария
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Ответ Megasports
Атмосфера до матча вокруг стадиона хорошая !!!!! Приятно когда проводят такие мероприятия !!!!! Евгении Калешин охотно соглашается на Фото , сразу видно Профессионала своего дела, вся Сборная здесь , все Класс 👍
Профессионализм заключается в фотографиях с фанатами?
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Ждём послематчевое интервью
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⚡️⚡️⚡️ Ждем Тимура Журавеля !!!!!
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