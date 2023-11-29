«Ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «Чисто Питер». Ну и кто тут после такого «бомжи»?» Радимов ответил форварду «Народной Команды» Стронгу

Теги Владислав Радимов Winline Медиалига Народная Команда Чисто Питер Иван Стронг Медиафутбол

Владислав Радимов отреагировал на слова Ивана Стронга.

«Чисто Питер» проведет 10 декабря медиафутбольный турнир «Чисто Кубок», в котором сыграет с «Амкалом», ФК «10» и «БроукБойз».

Форвард «Народной Команды» Иван Стронг высказался об отсутствии «НК» в этом турнире, назвав «ЧП» «грязнулями из Питера» и заявив, что их не пригласили, потому что соперник «боится обосраться».

«Дружище, если бросаешься такими словами, да еще и пытаешься гордо нести знамя лидера в команде, которая зовется народной, ты должен научиться с людьми, с аудиторией, с этим самым народом быть честным.

Если говорить по фактам и честно, «Чисто Питер» согласился с «Народной Командой» зимой сыграть серию товарок из двух матчей – дома и в гостях. Но идея эта провалилась, потому что вы не договорились в Москве со стадионом, вам никто не дал арену для такого матча.

Иными словами, организационно обосрался именно ты, тем самым лишив самого себя доверия на последующие совместные активности. Стронг, ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «ЧП», ну и кто тут после такого «бомжи»?

Прости, мы понимаем, что под ноябрьским снежком на улице тебя прилично подморозило, но мы к себе домой на свой праздник и свой турнир сами решим, кого приглашать! Так что брысь!» – сказал главный тренер «ЧП».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб, созданный активными фанатами «Спартака», участник Winline Медиалиги.

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9 комментариев
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RusSt
Все что надо знать про популярность медиафутбола, в конце статьи спортс дает контекст, чтобы понимали кто ваще эти люди
+30
-2
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Дмитрий9779
По фактам😁
+15
-10
+5
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Максим Столбов
Радимов нашел свое призвание
+7
-4
+3
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pogbadrogba
Ответ Михон Мясной
Ещё 100 лет не будете - ему уже 71 год, а люди столько не живут!
Да да…все зло от Путина ага
Путин лично Кукулякам говорит, что делать
А, главное, Путин запрещает Спартаку нормально играть видимо😂😂😂
Блин, с тобой очень весело, надеюсь продолжишь писать полную чушь)
+6
-5
+1
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Михон Мясной
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ggreen@list.ru
я лично думаю, что их заставляют говорить это... Ведь не могут де взрослые люди за сорок, такое нести
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Тюменец
Бгггг
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pogbadrogba
Ответ Михон Мясной
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