«Ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «Чисто Питер». Ну и кто тут после такого «бомжи»?» Радимов ответил форварду «Народной Команды» Стронгу

Владислав Радимов отреагировал на слова Ивана Стронга.

«Чисто Питер» проведет 10 декабря медиафутбольный турнир «Чисто Кубок», в котором сыграет с «Амкалом», ФК «10» и «БроукБойз».

Форвард «Народной Команды» Иван Стронг высказался об отсутствии «НК» в этом турнире, назвав «ЧП» «грязнулями из Питера» и заявив, что их не пригласили, потому что соперник «боится обосраться».

«Дружище, если бросаешься такими словами, да еще и пытаешься гордо нести знамя лидера в команде, которая зовется народной, ты должен научиться с людьми, с аудиторией, с этим самым народом быть честным.

Если говорить по фактам и честно, «Чисто Питер» согласился с «Народной Командой» зимой сыграть серию товарок из двух матчей – дома и в гостях. Но идея эта провалилась, потому что вы не договорились в Москве со стадионом, вам никто не дал арену для такого матча.

Иными словами, организационно обосрался именно ты, тем самым лишив самого себя доверия на последующие совместные активности. Стронг, ты у себя дома не смог найти стадион для матча с «ЧП», ну и кто тут после такого «бомжи»?

Прости, мы понимаем, что под ноябрьским снежком на улице тебя прилично подморозило, но мы к себе домой на свой праздник и свой турнир сами решим, кого приглашать! Так что брысь!» – сказал главный тренер «ЧП».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

«Народная Команда» – медиафутбольный клуб, созданный активными фанатами «Спартака», участник Winline Медиалиги.