Василий Уткин: «Вы думаете, что Радимов в «Чисто Питер» тренирует? Он лицо клуба, как и Гена Миллер»

Теги Зенит Владислав Радимов Василий Уткин премьер-лига Россия Sports.ru Эгриси Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Василий Уткин считает, что Владислав Радимов не тренирует «Чисто Питер».

– Вы сказали, что в Медиалигу идут ветераны, которым все равно, где тренировать. Ваш друг Владислав Радимов – из таких?

– Мне кажется, он отлично подходит для работы в «Чисто Питер». Он в обойме «Зенита». И, собственно говоря, я не думаю, что ему негде тренировать. У него весной было предложение из Первой лиги: его звали в город с сексуальным названием Астрахань. Cейчас я смотрю на место «Волгаря» в таблице и думаю: правильно не поехал. Радиму есть чем заняться – учится, востребован как эксперт.

И потом, вы думаете, что Радимов в «Чисто Питер» тренирует? Какие тренировки, ну что вы? У него представительские функции. Он лицо клуба, как и Гена Миллер.

А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю. Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию, – рассказал Уткин в интервью Илье Ковалеву.

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе
 

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13 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Когда настолько погрузился в Медиалигу, что уже начал разбираться в консистенциях))
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MstAndreev
Василий Уткин и смешение говн)
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Сергей Кильцов
Какой же он жуткий
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bestttttttofthebest
Уткин как всегда в курсе всех дел)
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AlexZhano__
Ответ Max Abdrakhmanov
Перспективная (тяжелая) ветка.
Ветка уже отломалась.
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KKA
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Когда настолько погрузился в Медиалигу, что уже начал разбираться в консистенциях))
Может поэтому и погрузился ?!) это его)
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Hong Kil
Вот разбуди Ваську посреди матча, который он комментирует, он сразу фейкометить начинает на все, что Северо-Западнее от него.
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