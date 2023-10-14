Василий Уткин: «Вы думаете, что Радимов в «Чисто Питер» тренирует? Он лицо клуба, как и Гена Миллер»

Василий Уткин считает, что Владислав Радимов не тренирует «Чисто Питер».

– Вы сказали, что в идут ветераны, которым все равно, где тренировать. Ваш друг Владислав Радимов – из таких?

– Мне кажется, он отлично подходит для работы в « ». Он в обойме «Зенита». И, собственно говоря, я не думаю, что ему негде тренировать. У него весной было предложение из Первой лиги: его звали в город с сексуальным названием Астрахань. Cейчас я смотрю на место «Волгаря» в таблице и думаю: правильно не поехал. Радиму есть чем заняться – учится, востребован как эксперт.

И потом, вы думаете, что Радимов в «Чисто Питер» тренирует? Какие тренировки, ну что вы? У него представительские функции. Он лицо клуба, как и Гена Миллер.

А насчет тренеров Медиалиги. Мне кажется, что главное Талалаеву не соваться в эту историю. Сожрут. Это в нормальном профессиональном футболе он может безответственно хамить, а здесь его смешают с говном за неделю. Причем с говном настолько жутким, что он себе даже не может представить эту консистенцию, – рассказал Уткин в интервью Илье Ковалеву.

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