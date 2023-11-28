«Боитесь обосраться?» Стронг о том, что «Народная Команда» не сыграет в «BetBoom Чисто Кубке»

Теги Амкал Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 Народная Команда Чисто Питер Иван Стронг Медиафутбол

Стронг жестко отреагировал на отсутствие «Народной Команды» в «BetBoom Чисто Кубке» .

«Слышал тут турнир намечается, организатором которого выступают грязнули из Питера.

Представители команды так сильно хотели сыграть с «Народной» в течение всего сезона, а потом и после него, в сорвавшейся товарке, что на турнир нас даже не позвали… Очень странное решение, конечно. Это же отличная возможность получить долгожданный матч у себя дома при своих болельщиках 😆

Эх вы, такой матч потеряли! Дерби двух столиц! Боитесь обосраться? Ну ладно, играйте со своими «грандами»!» – заявил капитан «Народной Команды».

Напомним, что «BetBoom Чисто Кубок» – это однодневный турнир, который пройдет 10 декабря на «Газпром Арене». Среди участников «Амкал», «БроукБойз», «Чисто Питер» и ФК «10».

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