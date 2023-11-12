Матч «Народной Команды» против «Чисто Питер» в Санкт-Петербурге не состоится
Матч «Народная Командая» – «Чисто Питер» в Санкт-Петербурге не состоится.
«Друзья, сообщаем, что планировавшийся на ноябрь матч в Петербурге переносится на неопределенный срок.
Можем сказать, что мы уже «сидели на чемоданах» в ожидании выезда, но, к сожалению, столь принципиальный матч не состоится по независящим от нас причинам.
На данный момент идут активные переговоры о другом потенциальном выезде «Народной Команды», который может состояться в ноябре», – сообщили в клубном телеграм-канале «Народной команды».
Ранее сообщалось, что «Народная Команда» и «Чисто Питер» могут сыграть двухраундовое противостояние 11 и 18 ноября на «Открытие Банк Арене» и «Петровском».
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