«Я за идею. Радимову говорил, что в воротах любой матч отыграю. Но он обосрался». Быстров о медиафутболе

Теги Владимир Быстров Владислав Радимов Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Владимир Быстров хотел сыграть в воротах за «Чисто Питер».

– Сколько нужно, чтобы ты сыграл в Медиалиге?

– Я за идею!

– То есть бесплатно, «Чисто Питер»...

– Я Радимову сказал: «Если хочешь, я завтра выйду и любой матч тебе в воротах отыграю?» Но он обосрался и все, – сказал экс-игрок сборной России.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита», выступающая в Winline Медиалиге. В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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7 комментариев

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Виктор Иваненко
Он в самом деле такой дебил?!
+6
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чипинкос из ступино
а сколько раз обосрался быстров, давая такие дебильные интервью?
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Tornado V
разговор детворы какой-то
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TaR
Быстров для медиа лиги в принципе идеально подходит
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Roman Popov
вероятно это вопрос обсуждалася где то в общественном туалете
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kitprologic
ох уж эта погоня за контентом....
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Алешка Терминатор
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Немедленно вспомнилось, как Владик Буланов однажды ему люлей в подтрибунке навалял.
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