«Я за идею. Радимову говорил, что в воротах любой матч отыграю. Но он обосрался». Быстров о медиафутболе

Владимир Быстров хотел сыграть в воротах за «Чисто Питер».

– Сколько нужно, чтобы ты сыграл в Медиалиге?

– Я за идею!

– То есть бесплатно, «Чисто Питер»...

– Я Радимову сказал: «Если хочешь, я завтра выйду и любой матч тебе в воротах отыграю?» Но он обосрался и все, – сказал экс-игрок сборной России.

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита», выступающая в Winline Медиалиге. В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

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