«Чем отличается флаг РФ от российского футбола? Флаг хоть чуток разве(и)вается». Нтумба об увольнении Калешина

Теги Евгений Калешин Первая лига Акрон 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

Артем Нтумба отреагировал на увольнение Евгения Калешина из «Акрона».

«Чем отличается флаг РФ от российского футбола? Флаг хоть чуток разве(и)вается.

Мне просто интересно. Как такое возможно, человек в двух очках от первого места в ФНЛ, в прошлом сезоне обыграл всех топов РПЛ (только «Краснодару» проиграл), а теперь человек без работы?

Когда говорят жизнь несправедливая штука – этот пример, наверное, один из самых подходящих. Ну или как всегда – внутренние махинации, очень грустно», – написал экс-форвард «Ростова» и участник 2Drots.

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38 комментариев

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Cruel Snake
Как сказал один стендап-комик
"Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за власть . И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы."
Вторая часть явно не приветствуются. Тут как с этим тренером, сразу прощаются
+74
-26
+48
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Антимосковский
Ответ Cruel Snake
Как сказал один стендап-комик "Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за власть . И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы." Вторая часть явно не приветствуются. Тут как с этим тренером, сразу прощаются
удобно выставлять себя и своих идеологических сторонников интеллектуалами, а на оппонентов вешать ярлык невежества, только ответьте на вопрос, чем вы, объясняя таким образом неприемлемую для вас позицию, отличаетесь от пропаганды на центральных каналах с их иноагентами и нацистами))))
+40
-24
+16
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Wiley Fox
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Так сейчас оглянуться не успеем, как у нас уже будет одна большая ВИНЛАЙН ЛИГА, где будут и профики и медиа и ещё какие-нибудь команды матч тв Тим, российский футбол стремительно летит вниз и не собирается раскрывать парашют
Винлайн и другие конторы - это всё бандиты

Как винлайн влез в ЧР, когда у РФС был контракт с Лигой ставок помнишь?

Лигу ставок просто переехали и создали сначала винлайн-матчи тура, обозначив всех терпил - зенит, Спартак, Краснодар

А потом уже винлайн полностью выдавил лигу ставок

То, что это бандиты, известно всем

Весь футбол России под бандитами и ничто этому не мешает. Полиция в России сейчас обслуга бандитов и ничего не может
+18
-3
+15
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Сергей Ефимов
Ответ Andrey Yaroslavtsev
И кто теперь Калешина приютит?
Медиалига )
+14
-3
+11
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Alex1104
Ответ Cruel Snake
Как сказал один стендап-комик "Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за власть . И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы." Вторая часть явно не приветствуются. Тут как с этим тренером, сразу прощаются
Во второй части в бОльшей степени "люди творческих профессий", а также "стендап-комики" и прочие фитнесс-блогеры.
Кроме "логических выводов" сделать они могут только отходы пищевой промышленности.
+19
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Всё знаю
Ответ ЕгориЙ
Калешин интересный тренер. Без работы не останется, главное чтобы руководство у нового клуба было адекватное и не вставляло палки в колеса.
Ну кстати не факт.
Если из частных клубов увольняют за мнение, то что говорить про бюджетные тогда? Там же вообще без своего мнения. Как сверху скажут, так и будет.
Так что вполне возможно, что на ближайшие пару-тройку лет, Калешин остался без работы.
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justbored
Ответ Cruel Snake
Как сказал один стендап-комик "Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за власть . И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы." Вторая часть явно не приветствуются. Тут как с этим тренером, сразу прощаются
"Комик".
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Ротенберг
Калешин легко найдёт работу в ближайшее время. Если знает английский то будет проще, если нет, то в странах бывшего СССР, к примеру Шериф! Его результаты показывают, что он может работать с маленькими деньгами на высокие показатели! КПД высокий! Удачи ему! А Акрон... неменуемое снижение результатов ждёт.
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Mister Lomsh'ik
Ответ Всё знаю
А надо ли ему это самому? Учить язык, ехать в другую страну, меньше денег, больше работы) Да и нужны ли мы там?) Аналогичная ситуация и с нашими паспортистами)
После того интервью вполне может получить паспорт "хорошего россиянина"))
Но нужно ли ему самому туда ехать - хз
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Vladislav Asadullin
Ответ Cruel Snake
Как сказал один стендап-комик "Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за власть . И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы." Вторая часть явно не приветствуются. Тут как с этим тренером, сразу прощаются
Не могу разобрать, что ты написал.
+2
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Wiley Fox
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Так сейчас оглянуться не успеем, как у нас уже будет одна большая ВИНЛАЙН ЛИГА, где будут и профики и медиа и ещё какие-нибудь команды матч тв Тим, российский футбол стремительно летит вниз и не собирается раскрывать парашют
+2
-2
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Mister Lomsh'ik
Ответ Всё знаю
Ну кстати не факт. Если из частных клубов увольняют за мнение, то что говорить про бюджетные тогда? Там же вообще без своего мнения. Как сверху скажут, так и будет. Так что вполне возможно, что на ближайшие пару-тройку лет, Калешин остался без работы.
Но он же уже давно квалифицированный специалист в своей области. Неужели без предложения он сам не смог бы поездить по Европе и пробиться в какой-нибудь клуб Серии С или даже Б?
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ flash166
два раза им отлететь, толкнуть речь после второго и уйти к ним,слишком хитро))
Может в этом и был план? )))
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flash166
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Может Волгарь...?
два раза им отлететь, толкнуть речь после второго и уйти к ним,слишком хитро))
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ flash166
Ахмат
Может Волгарь...?
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flash166
Ответ Andrey Yaroslavtsev
И кто теперь Калешина приютит?
Ахмат
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Сергей Ефимов
Медиалига )
Вариант.
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OldRedWhite
Ответ Антимосковский
удобно выставлять себя и своих идеологических сторонников интеллектуалами, а на оппонентов вешать ярлык невежества, только ответьте на вопрос, чем вы, объясняя таким образом неприемлемую для вас позицию, отличаетесь от пропаганды на центральных каналах с их иноагентами и нацистами))))
Полностью Вас поддерживаю !
Есть ещё просто идиоты или страдающие леностью ума - им пропаганда без надобности, что эта , что та .
В какой ситуации оказался - так себя и ведёт!
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gelkin
Согласен, хотя жаль всё таки в рос футболе чтобы иметь работу важно ещё хотя бы чуть чуть соблюдать конъюнктуру
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ЕгориЙ
Калешин интересный тренер. Без работы не останется, главное чтобы руководство у нового клуба было адекватное и не вставляло палки в колеса.
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Andrey Yaroslavtsev
И кто теперь Калешина приютит?
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