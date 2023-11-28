«Чем отличается флаг РФ от российского футбола? Флаг хоть чуток разве(и)вается». Нтумба об увольнении Калешина

Артем Нтумба отреагировал на увольнение Евгения Калешина из «Акрона».

«Чем отличается флаг РФ от российского футбола? Флаг хоть чуток разве(и)вается.

Мне просто интересно. Как такое возможно, человек в двух очках от первого места в , в прошлом сезоне обыграл всех топов РПЛ (только «Краснодару» проиграл), а теперь человек без работы?

Когда говорят жизнь несправедливая штука – этот пример, наверное, один из самых подходящих. Ну или как всегда – внутренние махинации, очень грустно», – написал экс-форвард «Ростова» и участник 2Drots.