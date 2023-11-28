«Чем отличается флаг РФ от российского футбола? Флаг хоть чуток разве(и)вается». Нтумба об увольнении Калешина
Артем Нтумба отреагировал на увольнение Евгения Калешина из «Акрона».
«Чем отличается флаг РФ от российского футбола? Флаг хоть чуток разве(и)вается.
Мне просто интересно. Как такое возможно, человек в двух очках от первого места в ФНЛ, в прошлом сезоне обыграл всех топов РПЛ (только «Краснодару» проиграл), а теперь человек без работы?
Когда говорят жизнь несправедливая штука – этот пример, наверное, один из самых подходящих. Ну или как всегда – внутренние махинации, очень грустно», – написал экс-форвард «Ростова» и участник 2Drots.
"Население страны разделилось буквально на две части: те, кто за власть . И те, кто умеют читать, писать, делать логические выводы."
Вторая часть явно не приветствуются. Тут как с этим тренером, сразу прощаются
Как винлайн влез в ЧР, когда у РФС был контракт с Лигой ставок помнишь?
Лигу ставок просто переехали и создали сначала винлайн-матчи тура, обозначив всех терпил - зенит, Спартак, Краснодар
А потом уже винлайн полностью выдавил лигу ставок
То, что это бандиты, известно всем
Весь футбол России под бандитами и ничто этому не мешает. Полиция в России сейчас обслуга бандитов и ничего не может
Кроме "логических выводов" сделать они могут только отходы пищевой промышленности.
Если из частных клубов увольняют за мнение, то что говорить про бюджетные тогда? Там же вообще без своего мнения. Как сверху скажут, так и будет.
Так что вполне возможно, что на ближайшие пару-тройку лет, Калешин остался без работы.
Но нужно ли ему самому туда ехать - хз
Есть ещё просто идиоты или страдающие леностью ума - им пропаганда без надобности, что эта , что та .
В какой ситуации оказался - так себя и ведёт!