Уткин об интересе «Акрона» к хавеку 2Drots Манне: «Если Калешина кто-то заинтересовал, он точно посмотрел не один, а несколько матчей»

Василий Уткин высказался об интересе тренера «Акрона» к хавбеку 2Drots Манне.

«Отзыв тренера « » о Манне – это важная веха. Если коротко – Калешин говорит о возможном приглашении Стаса в «Акрон»

Проанализируем.

Во-первых, Калешин называет конкретный матч, в котором 2Drots его впечатлили.

Во-вторых, достаточно высокая оценка собственно Стаса.

В-третьих, Калешин не тот тренер, который говорит для красного словца. Скорее, наоборот – он часто проговаривается о том, что он на самом деле думает, хотя это может ему повредить. Пример – пресс-конфа после матча с «Волгарем» на прошлой неделе.

В-четвертых, мы достаточно знаем о Калешине и его методах, чтобы понимать – если его кто-то заинтересовал, он точно посмотрел не один, а несколько матчей.

Чего Калешин не знает: да, тренеру запрещено обращаться напрямую к игроку, НО это касается профессионального футбола. Любительского не касается. Это как с прохожим поговорить.

Я с интересом жду развития темы. «Акрон» – команда частная, там минимум бюрократии. Легко решат вопрос, тем более что его цена – в деньгах, не в переносном смысле – минимальная. Никто ничем не рискует. И в подобном случае бонус – прирост аудитории.

Не забывайте: «Акрон» борется за место в РПЛ. Приглашения (если оно последует) в команду с такой задачей медиафутбол еще не знал», – написал .

По итогам 2023 года Манна получил приз лучшему футболисту года по мнению тренеров.