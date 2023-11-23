Уткин об интересе «Акрона» к хавеку 2Drots Манне: «Если Калешина кто-то заинтересовал, он точно посмотрел не один, а несколько матчей»

Теги Евгений Калешин Василий Уткин Первая лига Акрон 2Drots «Манна» Станислав Манаев Winline Media Football Awards Медиафутбол

Василий Уткин высказался об интересе тренера «Акрона» к хавбеку 2Drots Манне.

«Отзыв тренера «Акрона» о Манне – это важная веха. Если коротко – Калешин говорит о возможном приглашении Стаса в «Акрон»

Проанализируем.

Во-первых, Калешин называет конкретный матч, в котором 2Drots его впечатлили.

Во-вторых, достаточно высокая оценка собственно Стаса.

В-третьих, Калешин не тот тренер, который говорит для красного словца. Скорее, наоборот – он часто проговаривается о том, что он на самом деле думает, хотя это может ему повредить. Пример – пресс-конфа после матча с «Волгарем» на прошлой неделе.

В-четвертых, мы достаточно знаем о Калешине и его методах, чтобы понимать – если его кто-то заинтересовал, он точно посмотрел не один, а несколько матчей.

Чего Калешин не знает: да, тренеру запрещено обращаться напрямую к игроку, НО это касается профессионального футбола. Любительского не касается. Это как с прохожим поговорить.

Я с интересом жду развития темы. «Акрон» – команда частная, там минимум бюрократии. Легко решат вопрос, тем более что его цена – в деньгах, не в переносном смысле – минимальная. Никто ничем не рискует. И в подобном случае бонус – прирост аудитории.

Не забывайте: «Акрон» борется за место в РПЛ. Приглашения (если оно последует) в команду с такой задачей медиафутбол еще не знал», – написал Уткин.

По итогам 2023 года Манна получил приз Winline Media Football Awards лучшему футболисту года по мнению тренеров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий