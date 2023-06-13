«Ростов» и Нтумба расторгнут контракт. Игрок порвал кресты, играя в Медиалиге за 2Drots (Карпов)
«Ростов» и Артем Нтумба расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Также Карпов написал, что клуб и игрок расстаются по-хорошему, без взаимных претензий. На днях о расходе будет объявлено официально.
Напомним, что Нтумба зимой на правах аренды перешел в «Велес» этой зимой, но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в Winline Медиалиге за 2Drots, где получил тяжелую травму колена.
Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔
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