«Ростов» и Нтумба расторгнут контракт. Игрок порвал кресты, играя в Медиалиге за 2Drots (Карпов)

«Ростов» и Артем Нтумба расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Также Карпов написал, что клуб и игрок расстаются по-хорошему, без взаимных претензий. На днях о расходе будет объявлено официально.

Напомним, что Нтумба зимой на правах аренды перешел в «Велес» этой зимой, но почти не играл за клуб. Весной Артем сыграл в Winline Медиалиге за 2Drots, где получил тяжелую травму колена.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

