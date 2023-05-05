«У «Ростова» по Нтумбе никто ничего не запрашивал. Юристы разбираются с контрактом». Рыскин об игре форварда за 2Drots

В «Ростове» отреагировали на ситуацию с Артемом Нтумбой.

Нападающий, арендованный «Велесом», на прошлой неделе сыграл за 2Drots в и получил травму.

По словам владельца « » , 20-летнему форварду не давали разрешения играть в МФЛ.

– Есть ли сейчас какая-то информация?

– Не готов комментировать. Юристы разбираются с контрактом. Мы попозже все объявим.

– Разрешал ли клуб?

– Я точно знаю, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал. Я точно знаю, что он в аренде. Об их взаимоотношения с «Велесом» я не знаю. Наше мнение будет по этой ситуации, когда наши юристы обменяются документами.

– У «Ростова» есть инициатива разрыва контракта или нет?

– Все в руках юристов. Я не готов комментировать, не понимая этот вопрос глубоко, – заявил спортивный директор « » Алексей Рыскин.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔