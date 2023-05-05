«У «Ростова» по Нтумбе никто ничего не запрашивал. Юристы разбираются с контрактом». Рыскин об игре форварда за 2Drots

Теги Ростов премьер-лига Россия Первая лига Велес Алексей Рыскин 2Drots Евгений Шиленков Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига Медиафутбол

В «Ростове» отреагировали на ситуацию с Артемом Нтумбой.

Нападающий, арендованный «Велесом», на прошлой неделе сыграл за 2Drots в Winline Медиалиге и получил травму.

По словам владельца «Велеса» Евгения Шиленкова, 20-летнему форварду не давали разрешения играть в МФЛ.

– Есть ли сейчас какая-то информация?

– Не готов комментировать. Юристы разбираются с контрактом. Мы попозже все объявим.

– Разрешал ли клуб?

– Я точно знаю, что у «Ростова» никто ничего не запрашивал. Я точно знаю, что он в аренде. Об их взаимоотношения с «Велесом» я не знаю. Наше мнение будет по этой ситуации, когда наши юристы обменяются документами.

– У «Ростова» есть инициатива разрыва контракта или нет?

– Все в руках юристов. Я не готов комментировать, не понимая этот вопрос глубоко, – заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

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10 комментариев

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Wesley
Поучительная история на тему (отсутствия) профессионализма
+33
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ VanyaVanya063
Сам игрок заявляет что у него и Велеса была договорённость , что если он не сыграл матч за Велес то может сыграть в МФЛ , но видимо это устная договорённость.
Вопрос в том что он принадлежит Ростову, с которым тоже надо было договориться
+13
0
+13
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VanyaVanya063
Сам игрок заявляет что у него и Велеса была договорённость , что если он не сыграл матч за Велес то может сыграть в МФЛ , но видимо это устная договорённость.
+5
-1
+4
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TinTin
Идиотский поступок, пацана я понять могу, молодой, в башке еще мало что есть, но почему ни в клубе ни в окружении не нашелся старший, который бы ему джюджюн к носу прикинул?
+2
0
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Спартак Уокер
Нтумба поломался
+1
-1
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Артем Гладских
У парня башка мало варит . Не надо было ему из ростова уходить. И играл в ростове он чесно не очень ..
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5hxrb7mywu
Мигель вроде же танцор?или нет😁
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Valentin Kompaneytsev
Нашёл себе проблему.
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Александр Романов
Ответ VanyaVanya063
Сам игрок заявляет что у него и Велеса была договорённость , что если он не сыграл матч за Велес то может сыграть в МФЛ , но видимо это устная договорённость.
Видимо, кто-то из тренеров ему это сболтнул. Но ума у него, видимо, не хватило понять, что это не является разрешением от клуба. И тем более, что разрешение должно быть от Ростова, т.к. у него контракт именно с ФК Ростов.
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