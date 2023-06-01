Артему Нтумбе провели операцию на крестообразные связки. Он получил травму, выйдя на замену в матче Медиалиги

Артем Нтумба перенес операцию на крестообразные связки.

Ранее он получил травму колена в дебютном матче в Winline Медиалиге.

Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура Winline МФЛ-3 2Drots – FC Bus (1:2).

При попытке пойти в дриблинг он оступился, подвернул колено и упал на газон.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔