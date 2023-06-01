Артему Нтумбе провели операцию на крестообразные связки. Он получил травму, выйдя на замену в матче Медиалиги

Теги травмы Первая лига Велес 2Drots Артем Муамба Нтумба Winline Медиалига FC Bus Медиафутбол

Артем Нтумба перенес операцию на крестообразные связки.

Ранее он получил травму колена в дебютном матче в Winline Медиалиге.

Артем вышел на замену сразу после перерыва матча 1-го тура Winline МФЛ-3 2Drots – FC Bus (1:2). 

При попытке пойти в дриблинг он оступился, подвернул колено и упал на газон.

Игрок Первой лиги поехал в Медиалигу – и порвал кресты. Клуб говорит, что ему ничего не разрешали 🤔

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4 комментария

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Egor Aleksandrovich
максимально клоунский поступок, но пожелаем парню здоровья и быстрее восстановиться.
+2
0
+2
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Shadow1882
Ответ bund3s
А что клоунского произошло? Я что-то упустил?
Выступил в цирке
+2
0
+2
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bund3s
Ответ Egor Aleksandrovich
максимально клоунский поступок, но пожелаем парню здоровья и быстрее восстановиться.
А что клоунского произошло? Я что-то упустил?
+1
0
+1
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