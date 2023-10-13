Уткин о Медведеве в Медиалиге: «В его хоккейной команде платили за голевые пасы на него. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Александр Медведев Эгриси деньги Winline Медиалига Чисто Питер Медиафутбол

Василий Уткин высказался о появлении Александра Медведева в Winline Медиалиге.

– По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.

– А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева.

Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть, – сказал руководитель «Эгриси».

«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Чисто Питер» с капитанской повязкой против Fight Nights в стадии уайлд-кард четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б).

«Эгриси» умеет собрать жопу в горсть». Большое интервью Василия Уткина о медиафутболе

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10 комментариев

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ЦСКА1960
Про деньги Вася прав
+14
-8
+6
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Ковид 07.10.52
Грязьгаз есть грязьгаз....ничего хорошего не принесет...
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