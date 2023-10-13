Уткин о Медведеве в Медиалиге: «В его хоккейной команде платили за голевые пасы на него. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть»
Василий Уткин высказался о появлении Александра Медведева в Winline Медиалиге.
– По последним матчам есть ощущение, что новое лицо «Чисто Питер» – Александр Медведев.
– А Медведев вообще известный спортсмен. Я помню, раньше у него была хоккейная команда любительская, с ветеранами хоккея. Там платили премиальные за голевые пасы на Медведева.
Нравится человеку, короче говоря. Когда деньги ляжку жгут – везде хочется залезть, – сказал руководитель «Эгриси».
«Чисто Питер» – медиафутбольная команда «Зенита». В ее составе также выступают Анатолий Тимощук, Александр Анюков, Максим Канунников, а тренирует Владислав Радимов.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Чисто Питер» с капитанской повязкой против Fight Nights в стадии уайлд-кард четвертого сезона Winline Медиалиги (1:1, 0:2 Б).
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