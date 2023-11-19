58-летний Кузнецов сыграл против «Динамо»: 8 минут, 6 касаний, 4 успешных паса и 2 потери
Главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов вышел в старте против «Динамо».
58-летний специалист вывел команду с капитанской повязкой.
Кузнецов провел на поле 8 минут За это время он 6 раз коснулся мяча, 2 раза потерял его, отдал 4 точные передачи. Не фолил и в единоборствах не участвовал.
В стартовом составе «Динамо» вышел 46-летний главный тренер команды Марцел Личка. Он также был капитаном команды.
У него 11 касаний, 8 успешный пасов и 3 потери.
«Динамо» обыграло 2Drots (2:1).
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