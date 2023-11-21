Дзагоев о завершении карьеры: «За последние 5 лет было слишком много травм. Я решил: достаточно»

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Сборная России по футболу травмы высшая лига Греция Алан Дзагоев Ламия Футбол

Алан Дзагоев выступил с заявлением о завершении карьеры.

Сегодня греческая «Ламия», к которой Дзагоев присоединился в конце сентября на правах свободного агента, объявила о расторжении контракта с футболистом в связи с тем, что он решил завершить карьеру.

«Я решил завершить профессиональную карьеру.

К сожалению, за «Ламию» я провел всего два матча, а затем выбыл на две недели из-за травмы задней поверхности бедра. Мне позволили спокойно восстановиться, но прямо перед возвращением в общую группу я потянул икроножную мышцу на левой ноге. За последние пять лет у меня было очень много травм, и это причина, по которой я принял это решение так неожиданно. Я решил: достаточно. Все это стало сложно и психологически, и физически.

Я сразу же сообщил о решении тренеру и руководству «Ламии». Они пытались переубедить меня, говорили: «Давай, попробуй еще раз». Очень благодарен за такое отношение, но для себя я все решил. Жизнь на этом не заканчивается, футбол – тоже. У меня уже есть мысли в этом направлении.

Выражаю огромную благодарность мистеру Панургиасу Папайоанну и мистеру Тсикнису, а также фанатам «Ламии», которые так хорошо меня встретили. Конечно, я хотел отплатить им. От всего сердца желаю клубу успехов и всегда оставаться на вершине», – заявил Дзагоев.

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17 комментариев

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ALMANAC
К сожалению, не только за последние 5 лет. Это и не позволило заиграть на полную, главный талант академии Коноплева. На карандаше у Арсенала был…
+14
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TaR
Дубль в ворота Чехии на Евро2012👍👍👍 Жаль что пошумели только в этом матче
+10
0
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MajestySport
В ФИФА Менеджер 08 имба
+6
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Step_up
Блестящий дебют за сборную в матче с Германией (проиграли 2-1). Великолепно вышел и чуть было не сравнял, попав в штангу. Потом шикарный Евро-2012. Сборная провалилась, но Алан тащил. И никогда не забуду выход на замену в матче ЧМ-2018 с Хорватией. Тяжелый вздох перед той самой подачей на Марио... Дзагоев явно не реализовал свой потенциал на 100 процентов. Не знаю, почему столько травм. То ли плохой режим, то ли в принципе организм не тянул. В целом, он мог бы зажечь в Европе не хуже Аршавина.
+5
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Unnamed80
Один из самых одарённых игроков России в 21 веке. Жаль, что не раскрылся полностью и не попал в зарубежный топ-клуб
+2
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zer
несмотря на травмы, у Алана получилась яркая, красивая и запоминающаяся карьера. он стал легендой ЦСКА, забивал великим вратарям в ЛЧ, играл с Думбия, Вагнером, Хондой и другими крутыми легами. иногда срывался на агрессию и конфликтовал, но для такой длинной карьеры в общем и целом, в скандалы не попадал. запомнился игрой, как яркий и нестандартный футболист. трансформировался из яркой десятки в командного игрока центра поля

буду с теплотой вспоминать Дзагу, даже не будучи фанатом армейцев
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Серега Вакалюк
Жаль чуть не хватило до клуба Федотова.
Давай в ЦСКА обратно в любой роли. Будем ждать ❤️💙
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Vatikan
правильнее говорить "за последние 15 лет"
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Спартак Уокер
Все правильно здоровье важнее
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Xavi
Отлично, желаю ему открыть какую-нибудь шаурмешную, и чтобы она не ломалось у него:)
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Байкалыч
Алан играл круто. Жаль мышечные травмы преследовали всю карьеру, возможно слишком рано начал и небольшие болячки переросли в хронь.
Успехов в дальнейшем и совладать с темпераментом. На управленческой позиции могут быть проблемы. Но попробовать стоит.
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Алексей Ильин
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Спасибо за силы отданные ЦСКА !)
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Птюч, Ёж.
Ответ ALMANAC
К сожалению, не только за последние 5 лет. Это и не позволило заиграть на полную, главный талант академии Коноплева. На карандаше у Арсенала был…
у Венгера кто только не был. И Пименов и Акинфеев вроде даже.
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Ностальгическое Дерьмо
Ответ Байкалыч
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Так и знал, что Дзагову под 200 лет, ходили слухи, что переписанный и уже давно,150 сезонов это не шутки
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Рашпель793
Ответ TaR
Дубль в ворота Чехии на Евро2012👍👍👍 Жаль что пошумели только в этом матче
против МЮ в Лиге чемпионов тоже был хорош.
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Shuller18
Ответ Серега Вакалюк
Жаль чуть не хватило до клуба Федотова. Давай в ЦСКА обратно в любой роли. Будем ждать ❤️💙
Я в 2019 году был на автограф сессии Дзаги и Магнуссона, тогда сказал Алану, мол, 85 голов у тебя сейчас, до сотки добей, потом можно на покой. А он ответил: 15 голов? Что-то ты мне мало даёшь) В итоге за несколько лет забил парочку всего лишь... переоценил себя.
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