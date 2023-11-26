«Амкал» выставил условие для сборной Медиалиги – игроки команды Германа должны были сыграть минимум тайм в матче со сборной ФНЛ

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«Амкал» поставил условие для тренеров сборной Медиалиги.

Игроки команды Германа должны были сыграть минимум тайм в матче со сборной ФНЛ.

«Мы проговаривали, что точно четыре игрока едут. Игроки «Амкала» должны обязательно провести на поле 45 минут. Это была моя личная инициатива, тренерская», – сообщил Сослан Гатагов.

«Не, мы игроков сами не выбирали. Это Лига выбрала игроков.

Наши условия были: если вызываете, то минимум тайм, потому что если не нужны, то мы лучше у нас ребят оставим сыграть с нашим соперников в эти даты, где они по 90 сыграют», – добавил Герман.

Ранее футболисты «Амкала» отказались от вызова в сборную МФЛ.

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