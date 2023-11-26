Сослан Гатагов: «Игроков «Амкала» в сборной МФЛ не будет. Мы коллективно приняли это решение»

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Сослан Гатагов подтвердил, что игроков «Амкала» не будет в сборной Медиалиги.

«Мы коллективно приняли это решение. Мы считаем, что это плевок в лицо. Говорили по телефону одно, а по факту другое. Если вы хотите быть медийной сборной, то вы должны следовать процедуре. В последний момент так поступать – не солидно.

Ладно бы у нас команда была в отпуске, игроки могли бы интегрироваться в процесс. Мы показывали в расписании, когда игроки смогут быть. Это все было проговорено.

Мы одна команда, и мы должны поддерживать игроков в такие сомнительные моменты. У нас реакция соответствующая. Я, Герман Владимирович и игроки друг друга поддержали в этом вопросе.

Если мы не будем показывать, что мы одна команда, наших игроков будут так тасовать и пропускать через какой-то конвейер по чьему-то субъективному мнению – пусть играют своим костяком. Игроков «Амкала» в сборной не будет», – сказал главный тренер «Амкала».

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