Игроки «Амкала» отказались от вызова в сборную МФЛ и не поедут на матч со сборной ФНЛ

Игроки «Амкала» не сыграют за сборную Winline Медиалиги в матче со сборной ФНЛ.

«Игроков « » в сборной не будет. Двоих вы сами не взяли, решив каким-то образом, двое остаются с командой», – написал в своем телеграм-канале.

«В связи с тем, что по нашим футболистам, вызванным в сборную МФЛ, постоянно принимались разные решения, мы приняли решение остаться командой и не лететь в Махачкалу 🤝», – сообщили в телеграм-канале «Амкала».

Напомним, изначально в сборную были вызваны Имай, , и Прокоп. Но Имая и Кузю не пригласили на следующие тренировки, после чего Левшук и Прокоп решили отказаться от сборной .

Напомним, матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ состоится 1 декабря. Начало – в 20:00 (мск). Игра пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».