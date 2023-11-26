Игроки «Амкала» отказались от вызова в сборную МФЛ и не поедут на матч со сборной ФНЛ

Теги Руслан Имаев Амкал Winline Медиалига Прокоп Арсений Левшук Сборная Медиалиги Дмитрий Кузькин Медиафутбол

Игроки «Амкала» не сыграют за сборную Winline Медиалиги в матче со сборной ФНЛ.

«Игроков «Амкала» в сборной не будет. Двоих вы сами не взяли, решив каким-то образом, двое остаются с командой», – написал Прокоп в своем телеграм-канале.

«В связи с тем, что по нашим футболистам, вызванным в сборную МФЛ, постоянно принимались разные решения, мы приняли решение остаться командой и не лететь в Махачкалу 🤝», – сообщили в телеграм-канале «Амкала».

Напомним, изначально в сборную были вызваны Имай, Кузя, Левшук и Прокоп. Но Имая и Кузю не пригласили на следующие тренировки, после чего Левшук и Прокоп решили отказаться от сборной Медиалиги.

Напомним, матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ состоится 1 декабря. Начало – в 20:00 (мск). Игра пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».

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