Маврин об отказе игроков «Амкала» от сборной МФЛ: «Это тренер поставил такие условия, чтобы не дать возможности пацанам поиграть»

Василий Маврин отреагировал на отказ «Амкала» от вызова в сборную Медиалиги.

и не поедут на матч со сборной ФНЛ.

«Жаль, что это не команда приняла решение – не играть в сборной, а новый тренер команды! Тем самым не дав возможности действительно проверить себя и показать, насколько конкурентноспособны лучшие игроки « ».

А как брать футболистов, который ни одной тренировки не провели в команде? Расскажите мне, пожалуйста, эксперты. Я понимаю, что все ######## футболист «Амкала» – вопросов нет.

Как будто бы нечестно, когда одни приходят и тренируются, такие старики, как я, а другие – тренироваться по каким-то причинам не хотят.

Это не ребята отказались ехать, в том числе и Кузя, который с удовольствием бы с поехали, а это тренер («Амкал» возглавляет – Sports.ru), который просто поставил такие условия, чтобы не дать возможности пацанам поиграть», – сказал Маврин.