Маврин об отказе игроков «Амкала» от сборной МФЛ: «Это тренер поставил такие условия, чтобы не дать возможности пацанам поиграть»

Теги Сослан Гатагов Руслан Имаев Амкал Прокоп Василий Маврин Арсений Левшук Сборная Медиалиги Дмитрий Кузькин Медиафутбол

Василий Маврин отреагировал на отказ «Амкала» от вызова в сборную Медиалиги.

Арсений Левшук и Прокоп не поедут на матч со сборной ФНЛ.

«Жаль, что это не команда приняла решение – не играть в сборной, а новый тренер команды! Тем самым не дав возможности действительно проверить себя и показать, насколько конкурентноспособны лучшие игроки «Амкала».

А как брать футболистов, который ни одной тренировки не провели в команде? Расскажите мне, пожалуйста, эксперты. Я понимаю, что все ######## футболист «Амкала» – вопросов нет.

Как будто бы нечестно, когда одни приходят и тренируются, такие старики, как я, а другие – тренироваться по каким-то причинам не хотят.

Это не ребята отказались ехать, в том числе и Кузя, который с удовольствием бы с Имаем поехали, а это тренер («Амкал» возглавляет Сослан Гатагов – Sports.ru), который просто поставил такие условия, чтобы не дать возможности пацанам поиграть», – сказал Маврин.

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