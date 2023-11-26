Кузя о сборной МФЛ: «Мы с Имаем не вызваны – не ходили на тренировки. Но Левшук и Прокоп остались в сборной – они популярнее нас, медийнее»

Кузя объяснил, почему не получил приглашение в сборную Winline Медиалиги.

Представители «Амкала» и не сыграют против сборной ФНЛ.

«Нам косвенно объяснили, но не совсем понятно, причину не вызова в сборную Медиалиги. Мне только одно непонятно – руководители сборной знали, что игроки «Амкала» не будут ходить на все тренировки. У нас перемены в клубе, тренер хочет поближе познакомиться с игроками, поэтому сборная немного уходит на второй план.

[Осипов] и остальные прекрасно понимали, что мы сможем посещать все тренировки. Мы эту информацию передали руководству сборной, они сказали, что все хорошо. Согласовали все условия. Потом появляется пост Шамы, в котором говорит, что он не был в курсе этого. Потом он извинился, что оказывается, да, все так.

Я был на одной тренировке – самой первой. Потом было в планах, что после «Велеса» мы присоединяемся к сборной и выезжаем на игру. Но недавно нам сообщают, что мы не вызваны, потому что мы не ходили на тренировки. Одни говорят одно, другие – другое, а результат – третий. Нет коммуникации в сборной.

Я понимаю, почему вызваны Левшук и , а мы с Имаем нет. Они популярнее нас, медийнее. Они могут своим присутствием привести болельщиков на трибуны, а для сборной это немаловажный фактор. Это медиасборная, надо показать, что на нее ходят смотреть.

У каждого в этой сборной своя выгода. Слово «Амкал» должно присутствовать в сборной», – рассказал защитник « ».

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков. Камил Гаджиев назначен генменеджером сборной Медиалиги.

Напомним, что матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ состоится 1 декабря. Начало – в 20:00 (мск).

Игра пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».