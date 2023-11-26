Курбанов об отказе игроков «Амкала»: «Нельзя в такой ультимативной форме в адрес сборной выражать свои эмоции»

Шамиль Курбанов отреагировал на отказ «Амкала» от вызова в сборную Медиалиги.

и Прокоп не поедут на матч со сборной ФНЛ.

«Это их выбор. Решили поддержать пацанов. Но я на 100% уверен, что многие ребята из всех топовых команд медиафутбола с удовольствием приняли бы участие в матче сборной.

Да, с « » была история. Из-за непонимания ситуации, а точнее из-за недонесения до меня информации – это и произошло. Мы с все обсудили, я ему написал: «Только игроков в сборную отпусти». Мы на этом и сошлись.

Есть расширенный список игроков, на которых пал выбор. Я понимаю, многие будут писать о том, кто лучше, но опять же, на данный момент есть игроки, которые этот сезон провели лучше. Я бы хотел видеть Кузю, но есть футболисты, которые тренируются – они у нас перед глазами. Это тоже надо учитывать, уважать их вовлеченность в процесс.

Мы решили вызвать двух (Левшук и ). То, что ребята решили это сделать [отказаться], возможно, с их стороны это кажется правильным, но нельзя в такой ультимативной форме в адрес сборной выражать свои мысли, эмоции. Это выглядит именно так.

Я в этой истории отстаиваю справедливость», – рассказал тренер .