Манна получил приз лучшему игроку года в медиафутболе по версии тренеров

Теги Дмитрий Кузнецов 2Drots Winline Медиалига «Манна» Станислав Манаев Winline Media Football Awards Медиафутбол

Тренеры признали Станислава Манаева лучшим игроком в медиафутболе в 2023 году.

Сегодня на церемонии Winline Media Football Awards Дмитрий Кузнецов вручил приз футболисту года Василию Маврину.

После этого на сцену пригласили Манну, для которого была заготовлена отдельная награда лучшему игроку по версии тренеров.

Полузащитник 2Drots в этом году выиграл BetBoom МКС и стал финалистом Winline МФЛ-3. Также он забивал в товарищеских матчах с «Динамо» (1:2) и ЦСКА (2:1).

Сегодня прошла церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручили награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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