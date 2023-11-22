Мазур – лучший нападающий года в медиафутболе. Прошлогодний победитель Кутуз – третий

Теги Илья Мазуров 2Drots Winline Медиалига БроукБойз ФК 10 «Кутуз» Сергей Кутузов Гаучо Winline Media Football Awards Медиафутбол

Мазур признан лучшим нападающим года по версии Winline Media Football Awards.

Форвард «БроукБойз» набрал 30 баллов в голосовании.

Мазур – лучший бомбардир последнего розыгрыша Медиалиги (6 голов).

Вторым стал Гаучо из 2Drots, который набрал 20 баллов. Третьим – лауреат прошлого года, форвард ФК «10» Кутуз – 9 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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