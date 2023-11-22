Мазур – лучший нападающий года в медиафутболе. Прошлогодний победитель Кутуз – третий

Мазур признан лучшим нападающим года по версии Winline Media Football Awards.

Форвард « » набрал 30 баллов в голосовании.

– лучший бомбардир последнего розыгрыша (6 голов).

Вторым стал из 2Drots, который набрал 20 баллов. Третьим – лауреат прошлого года, форвард ФК «10» – 9 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.