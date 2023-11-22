Мазур – лучший нападающий года в медиафутболе. Прошлогодний победитель Кутуз – третий
Мазур признан лучшим нападающим года по версии Winline Media Football Awards.
Форвард «БроукБойз» набрал 30 баллов в голосовании.
Мазур – лучший бомбардир последнего розыгрыша Медиалиги (6 голов).
Вторым стал Гаучо из 2Drots, который набрал 20 баллов. Третьим – лауреат прошлого года, форвард ФК «10» Кутуз – 9 баллов.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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