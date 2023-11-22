Развязка финала МФЛ-4 признана моментом года в медиафутболе

Развязка финала МФЛ-4 – момент года по версии Winline Media Football Awards.

«Броуки» вели в счете в финальном матче Медиалиги с «Титаном», чистое время истекло. Для завершения игры нужно было просто выбить мяч в аут. Вместо этого хавбек «БроукБойз» Алишер Рахимов пробил по воротам, вратарь поймал мяч и начал атаку «Титана», который в итоге сравнял счет, перевел игру в серию буллиталити, где победил и забрал кубок.

Этот момент получил 45 баллов.

Второе место занял промах Сергей Шаюнова – 22 балла.

3-е и 4-е места разделили вылет 2Drots от «Эгриси» и серия буллиталити «Родина Медиа» – «Титан» в 1/4 финала Медиалиги. Эти моменты набрали по 5 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

Идиотизм года: они бы взяли титул, если бы просто выбили в аут – но нет. Пропустили на последней секунде и проиграли