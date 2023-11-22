Звездин – тренер года в медиафутболе. Кузнецов и Генич – в топ-3

Игорь Звездин признан лучшим тренером года Winline Media Football Awards.

Главный тренер « » набрал 28 баллов в голосовании.

В 2023-м с «Броуками» не выиграл ни одного турнира, но дважды доходил до финала (в BetBoom МКС и МФЛ).

Вторым стал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, набравший 25 баллов.

Третий – главный тренер « » Константин Генич (14 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград .

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.