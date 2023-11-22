Звездин – тренер года в медиафутболе. Кузнецов и Генич – в топ-3
Игорь Звездин признан лучшим тренером года Winline Media Football Awards.
Главный тренер «БроукБойз» набрал 28 баллов в голосовании.
В 2023-м Звездин с «Броуками» не выиграл ни одного турнира, но дважды доходил до финала (в BetBoom МКС и МФЛ).
Вторым стал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, набравший 25 баллов.
Третий – главный тренер «Матч ТВ» Константин Генич (14 баллов).
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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