Звездин – тренер года в медиафутболе. Кузнецов и Генич – в топ-3

Теги Дмитрий Кузнецов Константин Генич 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Матч ТВ Игорь Звездин Winline Media Football Awards Медиафутбол

Игорь Звездин признан лучшим тренером года Winline Media Football Awards.

Главный тренер «БроукБойз» набрал 28 баллов в голосовании.

В 2023-м Звездин с «Броуками» не выиграл ни одного турнира, но дважды доходил до финала (в BetBoom МКС и МФЛ). 

Вторым стал главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов, набравший 25 баллов.

Третий – главный тренер «Матч ТВ» Константин Генич (14 баллов).

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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