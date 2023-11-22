Герман Эль Класико получил награду за особый вклад в индустрию медиафутбола

Теги Амкал Герман Эль Класико Winline Media Football Awards Медиафутбол

Герман Эль Класико получил особый приз на церемонии Winline Media Football Awards.

Основатель и президент «Амкала» награжден за особый вклад в индустрию.

Сам Герман не присутствует на сегодняшней церемонии награждения, вместо него приз получил вратарь «Амкала» Федос.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.

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