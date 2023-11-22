Герман Эль Класико получил награду за особый вклад в индустрию медиафутбола

Герман Эль Класико получил особый приз на церемонии Winline Media Football Awards.

Основатель и президент « » награжден за особый вклад в индустрию.

Сам Герман не присутствует на сегодняшней церемонии награждения, вместо него приз получил вратарь «Амкала» Федос.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград .

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.