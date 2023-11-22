Руководитель медиафутбольного клуба «Почти Любители» о переговорах с Сапоговым. «Где еще легенды прошлого могут играть вместе с простыми парнями?»

Владислав Федюнин рассказал о переговорах с Алексеем Сапоговым.

– Начались ли переговоры с ?

– Алексей Сапогов – экстраординарная личность, с которой мы находимся в диалоге. Мы хотим, чтобы футболист с таким интересным прошлым оказался в нашей команде. Ведь в этом уникальность медиафутбола, ибо где еще легенды прошлого могут играть вместе с блогерами и простыми молодыми парнями?

– Какие у «Почти Любители» планы на этот год?

– Команда начнет функционировать в большей степени с начала следующего года, а пока мы проводим закулисные проектные работы.

Будем рады, если команды Медиалиги приедут к нам в межсезонье, чтобы сыграть товарищеские матчи и сделать совместный контент. Мы открыты к диалогу! – сказал руководитель «Почти Любители» в интервью .ru.

«Почти Любители» – медиафутбольная команда из Нижнего Новгорода, планирующая выступать в .