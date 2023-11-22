Руководитель медиафутбольного клуба «Почти Любители» о переговорах с Сапоговым. «Где еще легенды прошлого могут играть вместе с простыми парнями?»

Теги Sports.ru Алексей Сапогов Winline Медиалига Медиафутбол

Владислав Федюнин рассказал о переговорах с Алексеем Сапоговым.

– Начались ли переговоры с Алексеем Сапоговым?

– Алексей Сапогов – экстраординарная личность, с которой мы находимся в диалоге. Мы хотим, чтобы футболист с таким интересным прошлым оказался в нашей команде. Ведь в этом уникальность медиафутбола, ибо где еще легенды прошлого могут играть вместе с блогерами и простыми молодыми парнями?

– Какие у «Почти Любители» планы на этот год?

– Команда начнет функционировать в большей степени с начала следующего года, а пока мы проводим закулисные проектные работы.

Будем рады, если команды Медиалиги приедут к нам в межсезонье, чтобы сыграть товарищеские матчи и сделать совместный контент. Мы открыты к диалогу! – сказал руководитель «Почти Любители» в интервью Sports.ru.

«Почти Любители» – медиафутбольная команда из Нижнего Новгорода, планирующая выступать в Winline Медиалиге.

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5 комментариев

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Николай С.
Ответ Beast
Легенда Ювентуса так-то, стыдно не знать
Мечтать не вредно было ему.
А вот как ему сломали челюсть в Анжи , это я помню.
+5
0
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Beast
Ответ Николай С.
Сапогов - легенда футбола? Надо же, не знал....
Легенда Ювентуса так-то, стыдно не знать
+5
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Николай С.
Сапогов - легенда футбола? Надо же, не знал....
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Bill Zapulil
Конечно в «Почти любителей!»

Так почтим же любителей! И Сапогова почтим! Всегда почитаем!
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ТрактоПоктер
Ответ Николай С.
Сапогов - легенда футбола? Надо же, не знал....
Сапогов - легенда мирового футбола и личность планетарного масштаба!!!!
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