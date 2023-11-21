«Не может быть такого, что монолитная команда «Родина Медиа» рассыпалась после злосчастного матча с «Титаном». Кушанашвили ответил Газданову

Отар Кушанашвили ответил Артуру Газданову об уходе игроков из «Родины Медиа».

Ранее Газдан заявил в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого: «С трудом верю, что Текила и Тарасов смогу создать новую команду. Очень тяжело найти футболистов такого уровня, которые были в «РМ» последние 2 сезона, и сохранить атмосферу».

«#####, в какой момент все обрушилось? Ну, не может же быть такого, чтобы монолитная, цельная, сплоченная команда обрушилась и рассыпалась после того злосчастного матча с «Титаном».

Ну, не может такого быть ни по житейским, ни по физическим, ни по онтологическим канонам, никаким. Вот, что значит НЕВЫЕЗД ОТАРИКА НАИВЕЛИЧАЙШЕГО И ФЕНОМЕНАЛЬНОГО КУШАНАШВИЛИ на матч.

Это к вопросу о роли личности в истории. «Родина Медиа» – часть моей жизни, одна из лучших ее частей. Крах пережить будет очень сложно», – рассказал Кушанашвили в интервью Sports.ru.