42-летний Низамутдинов, Фартуна и Хосонов – в списке сборной ФНЛ на матч против сборной Winline Медиалиги (Сергей Ильев)

Теги Евгений Калешин Первая лига Александр Будаков Алан Гатагов Шамиль Курбанов Анжи-Арена Акрон Winline Медиалига Сборная Медиалиги Игорь Звездин Медиафутбол

Сергей Ильев опубликовал список сборной ФНЛ на матч против сборной Медиалиги.

Вратари: Ростислав Солдатенко («Алания»), Давид Волк («Динамо» Махачкала), Даниил Фролкин («Черноморец»)

Защитники: Алан Багаев, Давил Шавлохов (оба – «Алания»), Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала), Ян Гудков («Сокол»), Дмитрий Шадринцев («Шинник»), Михаил Рыбалко («Балтику-БФУ»).

Полузащитники: Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов (оба – «Химки»), Виталий Шитов, Денис Самойлов (оба – «Тюмень»), Александр Гаглоев, Борис Фартуна (оба – «КАМАЗ»), Александр Ломакин, Никита Глушков (оба – «Енисей»), Данил Кленкин («Волгарь»), Шамиль Саадуев («Черноморец»), Ренат Гайнуллин («Сахалинец»).

Нападающие: Сердер Сердеров («Динамо» Махачкала), Абу-Саид Эльдарушев («Акрон»), Саид Алиев («СКА-Хабаровск»), Эльдар Низамутдинов («Шинник»), Илья Азявин («Муром»).

Сборную ФНЛ возглавит Евгений Калешин. В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Игорь Звездин («БроукБойз»), Шамиль Курбанов («Титан»), Алан Гатагов (FC Bus) и Александр Будаков («Родина Медиа»).

Матч пройдет 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало матча – 20:00 (мск).

Тарасов, Павлюченко и Кутуз – в расширенном списке сборной Медиалиги на матч против сборной ФНЛ

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2 комментария

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Roman
Тупо Хосонов
+6
0
+6
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Новый тренер ФК Спартак
Если эту медиа фигню разнесут 15:0 то будут говорить, что мы же медиа овно, что с нас взять. А если не разнесут, то гонору будет…. Не верю что сборная фнл(профи) будут убиваться ради матча с клоунами, еще травму получить с ними нехватало
+2
0
+2
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