«Ты – черный, едешь перед матчем ЦСКА – «Спартак», а там лысые чудаки в Grinders. Отворачиваешься и думаешь: «Что там на потолке?» Капитан 2Drots Эдамс о расизме

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Торпедо Fan ID брань расизм 2Drots Winline Медиалига Эдамс Медиафутбол

Эдамс рассказал историю из детства, связанную с расизмом.

«Как будто все из-за Fan ID отошло на второй план. Что-то сделаешь – кинули бан на 10 лет. Но раньше людям реально страшно было ходить на стадионы.

Помню, когда я мелкий был, едешь в экипировке «Торпедо» из «Лужников», а там матч ЦСКА – «Спартак». Ты – черный, в кипе «Торпедо», едешь по эскалатору, а там лысые чудаки в Grinders и кожаных куртках едут.

И ты думаешь: «###». Капюшон накинул, отворачиваешься и думаешь: «Что там на потолке?» – рассказал капитан 2Drots.

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11 комментариев

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Oleg Olegov
Если в кипе Торпедо, то не черный, а черно-белый. И не на потолке, а на дне.
+14
-2
+12
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TaR
Так и где здесь расизм кроме как предвзятое отношение к белым?
+11
-2
+9
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Spaten
Руки в масле , попа в мыле , мы работаем на ЗИЛе !
+1
0
+1
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Алексей Ненахов
Ты - Риго , едешь перед матчем Спартак -ЦСКА, а навстречу все натуралы …
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