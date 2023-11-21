«Ты – черный, едешь перед матчем ЦСКА – «Спартак», а там лысые чудаки в Grinders. Отворачиваешься и думаешь: «Что там на потолке?» Капитан 2Drots Эдамс о расизме
Эдамс рассказал историю из детства, связанную с расизмом.
«Как будто все из-за Fan ID отошло на второй план. Что-то сделаешь – кинули бан на 10 лет. Но раньше людям реально страшно было ходить на стадионы.
Помню, когда я мелкий был, едешь в экипировке «Торпедо» из «Лужников», а там матч ЦСКА – «Спартак». Ты – черный, в кипе «Торпедо», едешь по эскалатору, а там лысые чудаки в Grinders и кожаных куртках едут.
И ты думаешь: «###». Капюшон накинул, отворачиваешься и думаешь: «Что там на потолке?» – рассказал капитан 2Drots.
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