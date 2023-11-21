«Наш проект автономен, но мы с большим уважением относимся к советам «Пари НН». Руководитель «Пари Почти Любители» о сотрудничестве с клубом РПЛ

Владислав Федюнин высказался о взаимодействии «Пари Почти Любители» и «Пари НН».

Ранее гендиректор «Пари НН» объявил о создании новой медийной команды – «Пари Почти Любители».

– Как возникло сотрудничество «Пари НН» и «Почти Любители»?

– Первого сентября на меня вышло руководство «Пари НН» с предложением встретиться и познакомиться. До них дошла информация о том, что моя команда («ПЛФА НН» – до ребрендинга) уже долгое время ищет партнера, который мог бы помогать закрывать наши расходы на тренировки и контент.

Встреча прошла в очень комфортной атмосфере, где каждый высказал свое мнение о медийном футболе и о том, как видит в нем медийную команду из Нижнего Новгорода.

Мы пожали руки и приступили к разработке нового большого проекта.

– Как устроены ваши отношения с «Пари НН»?

– Наш проект автономен, но мы с большим уважением относимся к советам со стороны руководства «Пари НН». Очевидно, уровень квалификации специалистов клуба РПЛ намного выше нашего. Руководство клуба очень заинтересовано в том, чтобы у нас все получилось и видно, насколько они горят своей работой. Приятно удивлен их инициативностью и открытостью.

– Почему сначала «Просто Любители» отрицали, что «Пари НН» делает команду именно на базе вашего клуба?

– Произошла утечка. Мы не хотели раскрывать информацию раньше времени и портить впечатление болельщикам матча «Пари НН» – «Балтика» (именно там мы сделали официальный анонс). Хотя в итоге эти инсайды только помогли, матчем заинтересовалось больше людей, – сказал Владислав Федюнин в интервью Sports.ru.

Команда будет выступать на стадионе ЧМ в Нижнем Новгороде. Состав может пополнить Алексей Сапогов.