«Нужен миллиард рублей. Пока таких спонсоров мы не ищем, развиваем бренд 2Drots планомерно». Некит о планах на РПЛ

Некит 2Drots рассказал, сколько денег нужно 2Drots, чтобы пройти путь до РПЛ.

– Нужно ли искать большого спонсора, чтобы зайти в РПЛ? Букмекер может не согласиться спонсировать путь от Второй лиги...

– Конечно! Нужен громадный бюджет, чтобы зайти в РПЛ. Чуть ли не миллиард рублей, грубо говоря. Нужны разные партнеры, в том числе и крупные, которые готовы будут идти в такую историю.

– На сегодняшней стадии вы ищете таких партнеров?

– Целенаправленно – нет, не ищем. Мне кажется, что все может своим чередом случиться. Пока мы развиваем бренд планомерно. Чувствуем, что все идет на правильных рельсах, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.