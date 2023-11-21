«Нужен миллиард рублей. Пока таких спонсоров мы не ищем, развиваем бренд 2Drots планомерно». Некит о планах на РПЛ

Теги премьер-лига Россия Вторая лига Б деньги 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Некит 2Drots рассказал, сколько денег нужно 2Drots, чтобы пройти путь до РПЛ.

– Нужно ли искать большого спонсора, чтобы зайти в РПЛ? Букмекер может не согласиться спонсировать путь от Второй лиги...

– Конечно! Нужен громадный бюджет, чтобы зайти в РПЛ. Чуть ли не миллиард рублей, грубо говоря. Нужны разные партнеры, в том числе и крупные, которые готовы будут идти в такую историю.

– На сегодняшней стадии вы ищете таких партнеров?

– Целенаправленно – нет, не ищем. Мне кажется, что все может своим чередом случиться. Пока мы развиваем бренд планомерно. Чувствуем, что все идет на правильных рельсах, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

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2 комментария

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Новый тренер ФК Спартак
сделайте филтры, типа чекбоксы тематик по которым я хочу видеть как пользователь новости, половина юзеров тошнит от этого кала как медиафутбол
+3
0
+3
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redwhiteteam
Ответ Новый тренер ФК Спартак
сделайте филтры, типа чекбоксы тематик по которым я хочу видеть как пользователь новости, половина юзеров тошнит от этого кала как медиафутбол
Тогда аудитория сузится и некому будет показывать. Соответсвенно и за рекламу этого шоу никто платить не будет
0
0
0
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