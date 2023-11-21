«Как же хочется, чтобы всегда так было». Стиль о больших матчах с командами РПЛ и фанатах 2Drots

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Алекс Стиль высказался о противостояниях 2Drots с командами из РПЛ.

«Хочется ли постоянно играть на больших стадионах с командами РПЛ? Да, когда ты в это погружаешься и это так быстро проходит, понимаешь и думаешь: «Как же хочется, чтобы всегда так было».

Но когда возвращаешься в реальность, понимаешь, что это все такие отдельные моменты, которые ты оставишь в своих воспоминаниях. Конечно, хочется, чтобы их было больше.

Будем для этого делать все. А нашим болельщикам – огромное спасибо! В такой холод 20 тысяч [в игре с «Динамо»] собрать – это кайф!» – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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