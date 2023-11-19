Жека 2Drots: «Абсурд, что в матче с «Динамо» я хочу результат лучше, чем поражение 1:2. Но я недоволен, я не увидел навала нашей команды»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига «Жека 2Drots» Евгений Бабенко Медиафутбол

Жека 2Drots недоволен результатом команды в товарищеском матче с «Динамо».

«Круто, что люди пришли. Но всегда хочется большего. Это же абсурд, что в матче с «Динамо» я хочу результат лучше, чем поражение 1:2.

Но я недоволен, я не увидел навала нашей команды при счете 1:2, мне хотелось, чтобы мы доставили «Динамо» больше проблем во втором тайме», – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

Матч «Динамо» – 2Drots посетило 22 244 зрителя.

Репортаж с концерта «Динамо» – 2Drots. Комики из ЧБД в промо, Личка на поле, рекорд на трибунах

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Навалили вы нормально.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Жека игравший заdrots, сними корону.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий