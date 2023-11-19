Жека 2Drots: «Абсурд, что в матче с «Динамо» я хочу результат лучше, чем поражение 1:2. Но я недоволен, я не увидел навала нашей команды»

Жека 2Drots недоволен результатом команды в товарищеском матче с «Динамо».

«Круто, что люди пришли. Но всегда хочется большего. Это же абсурд, что в матче с «Динамо» я хочу результат лучше, чем поражение 1:2.

Но я недоволен, я не увидел навала нашей команды при счете 1:2, мне хотелось, чтобы мы доставили «Динамо» больше проблем во втором тайме», – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту .ru Артему Терентьеву.

Матч «Динамо» – 2Drots посетило 22 244 зрителя.

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