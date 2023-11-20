«Во дворе лучше, я же говорил». Ойеволе о матче «Динамо» – 2Drots

Адесойе Ойеволе не поменял мнение о медиафутболе после матча «Динамо» с 2Drots.

Ранее Ойеволе заявлял, что дворовый футбол для него интереснее, чем медиафутбол

– Какие выводы по игре [с 2Drots]?

– Нет выводов. Мне очень хотелось, чтобы наши включились наконец-то. Но я так этого и не дождался за 96 минут.

– То есть «Динамо» не играло на 100%?

– Я думаю, что даже на 50% не играло. Во дворе лучше, я же говорил, – сказал Ойеволе.

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.