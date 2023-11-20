«Во дворе лучше, я же говорил». Ойеволе о матче «Динамо» – 2Drots

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Динамо Москва Адесойе Ойеволе 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Адесойе Ойеволе не поменял мнение о медиафутболе после матча «Динамо» с 2Drots.

Ранее Ойеволе заявлял, что дворовый футбол для него интереснее, чем медиафутбол

– Какие выводы по игре [с 2Drots]?

– Нет выводов. Мне очень хотелось, чтобы наши включились наконец-то. Но я так этого и не дождался за 96 минут.

– То есть «Динамо» не играло на 100%?

– Я думаю, что даже на 50% не играло. Во дворе лучше, я же говорил, – сказал Ойеволе.

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.

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1 комментарий

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Ебздрогыч
Чувак последовательно стебет медийщиков, красава
+7
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+7
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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