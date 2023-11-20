«Во дворе лучше, я же говорил». Ойеволе о матче «Динамо» – 2Drots
Адесойе Ойеволе не поменял мнение о медиафутболе после матча «Динамо» с 2Drots.
Ранее Ойеволе заявлял, что дворовый футбол для него интереснее, чем медиафутбол
– Какие выводы по игре [с 2Drots]?
– Нет выводов. Мне очень хотелось, чтобы наши включились наконец-то. Но я так этого и не дождался за 96 минут.
– То есть «Динамо» не играло на 100%?
– Я думаю, что даже на 50% не играло. Во дворе лучше, я же говорил, – сказал Ойеволе.
«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче со счетом 2:1.
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