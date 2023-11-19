Марцел Личка: «2Drots умеют играть с мячом. Как только мы потеряли концентрацию, соперник нам забил»

Марцел Личка высоко оценил уровень 2Drots.

– Какое задание дали себе, выходя на поле?

– Не травмироваться, потому что я уже не двигаюсь, как парни. Они быстрые. Я хотел коснуться 2-3 раза мяча и помочь создать приятную атмосферу.

Для нас с Димой [Кузнецовым] важно было не травмироваться, сделать шоу, а потом уже играли футболисты, которые лучше готовы.

– Как вам такая атмосфера товарищеского матча?

– Это супер. Например, летом мы играли Братский кубок с ЦСКА, на матче было 17 тысяч [зрителей]. Сегодня (уже вчера) здесь было 22 тысячи зрителей. Такие матчи лучше, чем просто тренировка.

– Как вам уровень 2Drots?

– Я показывал игрокам [матчи], чтобы они не думали, что будет легко. 2Drots умеют играть с мячом, хорошо с ним обращаются. Нужно было играть дисциплинированно. Как только мы потеряли концентрацию, маленькая ошибка и соперник нам забил гол. У них неплохой уровень, – рассказал главный тренер «Динамо» в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче (2:1). Личка вышел в стартовом и провел на поле 8 минут. В составе 2Drots такой же отрезок времени провел главный тренер команды Дмитрий Кузнецов.

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