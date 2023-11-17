«Посетите Дагестан». Сборная ФНЛ показала форму на матч со сборной Медиалиги – на рукавах слова из стиха Гамзатова и приглашение в Дагестан

Сборная ФНЛ представила форму на товарищескую игру со сборной Медиалиги.

Матч пройдет 1 декабря в Каспийске на стадионе « ». Начало – в 20:00 (мск).

«Самобытность, взаимоуважение и угроза, которую наши игроки представляют для соперников – все это о форме сборной ФНЛ!

В основе паттерна лежат координаты всех локаций России, где играют команды ФНЛ, ведь несмотря на дальние расстояния, которые нас разделяют, культурные особенности или менталитет – ФНЛ ценит каждого болельщика, а вместе мы становимся чем-то большим!

Отдавая дань уважения Дагестану, где пройдет матч со сборной , мы сделали трибьют к столетию со дня рождения Расула Гамзатова, отсылаясь к его стихотворению «Мой Дагестан», – говорится в телеграм-канале ФНЛ.

Фото: телеграм-канал ФНЛ