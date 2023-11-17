«Посетите Дагестан». Сборная ФНЛ показала форму на матч со сборной Медиалиги – на рукавах слова из стиха Гамзатова и приглашение в Дагестан

Теги Первая лига Анжи-Арена игровая форма товарищеские матчи (прочее) стиль Winline Медиалига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Сборная ФНЛ представила форму на товарищескую игру со сборной Медиалиги.

Матч пройдет 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).

«Самобытность, взаимоуважение и угроза, которую наши игроки представляют для соперников – все это о форме сборной ФНЛ! 

В основе паттерна лежат координаты всех локаций России, где играют команды ФНЛ, ведь несмотря на дальние расстояния, которые нас разделяют, культурные особенности или менталитет – ФНЛ ценит каждого болельщика, а вместе мы становимся чем-то большим!

Отдавая дань уважения Дагестану, где пройдет матч со сборной Winline Медиалиги, мы сделали трибьют к столетию со дня рождения Расула Гамзатова, отсылаясь к его стихотворению «Мой Дагестан», – говорится в телеграм-канале ФНЛ.

Фото: телеграм-канал ФНЛ

19 комментариев

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JENNINGS
Главное не на самолёте)
+22
-3
+19
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Struzhok
Кстати, внучка Расула Гамзатова приняла израильское гражданство. Даже не знаю, почему вспомнилось)
+19
-3
+16
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Ярик01
Снимки в шортах, зачем-то полуголая женщина и реклама букмекеров. Это не по-дагестански )
+14
-1
+13
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Подкат Мальдини
Ответ Bartez1986
а если на самолёте, то не прячьтесь в турбине
А если спрятались в турбину не обрезайте конец
+8
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Bartez1986
Ответ JENNINGS
Главное не на самолёте)
а если на самолёте, то не прячьтесь в турбине
+7
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Антон Бывалов
Посетите Дагестан, главное не будьте евреем
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Александр Белов
Это Евреям совет?
+4
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Евгений Михайлов
Спасибо, нет
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Oleg A.A.
Хорошая попытка, но НЕТ
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Гамарджоба Генацвале
В Дагестане очень красиво. С удовольствием поеду туда ещё.
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Нет, спасибо.
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Олег Акимов
Но только если вы не еврей
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heache
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Дагестане очень красиво. С удовольствием поеду туда ещё.
комар в жопу, гена с валей
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Саша Пушкин
Ответ Struzhok
Кстати, внучка Расула Гамзатова приняла израильское гражданство. Даже не знаю, почему вспомнилось)
Кстати, толпа, которая чудила той ночью в аэропорте, в перерывах между административными правонарушениями по захвату стратегических объектов и неповиновением представителям власти, собирается в полном составе и читает поэзию Гамзатова вслух и наизусть.
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Подкат Мальдини
Ответ nurikkkk
Дагестан очень красивое место. Но пока он в составе России, у него не будет возможности настроить хороший тур-поток, хотя бы до уровня Азербайджана, не говоря уже о Грузии.
В азербайджане прям тур поток а ля флоренция
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