«Посетите Дагестан». Сборная ФНЛ показала форму на матч со сборной Медиалиги – на рукавах слова из стиха Гамзатова и приглашение в Дагестан
Сборная ФНЛ представила форму на товарищескую игру со сборной Медиалиги.
Матч пройдет 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).
«Самобытность, взаимоуважение и угроза, которую наши игроки представляют для соперников – все это о форме сборной ФНЛ!
В основе паттерна лежат координаты всех локаций России, где играют команды ФНЛ, ведь несмотря на дальние расстояния, которые нас разделяют, культурные особенности или менталитет – ФНЛ ценит каждого болельщика, а вместе мы становимся чем-то большим!
Отдавая дань уважения Дагестану, где пройдет матч со сборной Winline Медиалиги, мы сделали трибьют к столетию со дня рождения Расула Гамзатова, отсылаясь к его стихотворению «Мой Дагестан», – говорится в телеграм-канале ФНЛ.
Фото: телеграм-канал ФНЛ
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