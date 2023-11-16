Медиалига пригласит Хабиба, Махачева и Хасбика на матч сборных МФЛ и Первой лиги

Теги Первая лига Дмитрий Кортава Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Динамо Махачкала Хасбик Winline Медиалига Бокс/MMA/UFC

Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева пригласят на матч сборных ФНЛ и Медиалиги.

«Хасбулла – частый гость на матчах махачкалинского «Динамо». Это факт. Поэтому мы очень надеемся, что у Хасбуллы появится возможность, и он будет у нас на игре.

Что касается Хабиба, Ислама Махачева и всей их компании, то их всех пригласим, конечно. Мы знаем, что они все любят футбол: как саму игру, так и играть в него», – сказал технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава.

1 декабря в Каспийске (Дагестан) пройдет товарищеский матч между сборными Медиалиги и Первой лиги.

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