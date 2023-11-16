Литвин, Текила и Медведев – медийное пополнение сборной Медиалиги на матч против сборной ФНЛ

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Опубликован список медийных персон сборной МФЛ на матч со сборной ФНЛ.

Состав сборной МФЛ на матч против сборной ФНЛ пополнился рядом медийных персон.

Сборную пополнили: Текила, GOODY, Савро, Ден Андреич, Дмитрий Егоров, Александр Иванович Медведев, Станос, Константин Генич, Михаил Литвин и Филипп Воронин.

Ранее в расширенный список сборной вошли Дмитрий Тарасов, Роман Павлюченко и другие футболисты.

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, Игорь Звездин, Алан Гатагов и Александр Будаков.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин. 

Предварительный состав сборной ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.

Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).

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5 комментариев

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Гиперактивный осьминог
Текила и Медведев звучит как хорошее начало для поста в официальном телеграм канале
+4
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Плакса Джон ушел налево
Низамутдинов еще играет? 👊🏻💪
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jqzn88xn6n
Ответ Гиперактивный осьминог
Текила и Медведев звучит как хорошее начало для поста в официальном телеграм канале
В кривом зеркале бы оценили
+2
-1
+1
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Ковид 07.10.52
Да.. только типв из одного городка влезли в медиалигу и уже Медведев по прописке в сборной. Начался закат , грязьбург пришел.
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Alex981001
Ответ Гиперактивный осьминог
Текила и Медведев звучит как хорошее начало для поста в официальном телеграм канале
Звучит, как повод для уничтожения коварного Запада
0
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