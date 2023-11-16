Литвин, Текила и Медведев – медийное пополнение сборной Медиалиги на матч против сборной ФНЛ

Опубликован список медийных персон сборной МФЛ на матч со сборной ФНЛ.

Состав сборной МФЛ на матч против сборной ФНЛ пополнился рядом медийных персон.

Сборную пополнили: Текила, GOODY, Савро, Ден Андреич, , Александр Иванович Медведев, Станос, Константин Генич, и .

Ранее в расширенный список сборной вошли Дмитрий Тарасов, и другие футболисты.

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, , Алан Гатагов и Александр Будаков.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной ФНЛ: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.

Игра пройдет по правилам медиафутбола: два тайма по 30 минут чистого времени.

Матч состоится 1 декабря в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена». Начало – в 20:00 (мск).