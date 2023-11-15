Камил Гаджиев стал генеральным менеджером Сборной МФЛ на матч против Сборной ФНЛ

Президент Fight Nights назначен генеральным менеджером Сборной Winline Медиалиги.

В тренерский штаб сборной МФЛ вошли Шамиль Курбанов, , Алан Гатагов и Александр Будаков.

Состав сборной: Иван Зириков, Александр Шепляков, Алексей Клюкин, Федор Маслов, Александр Будаков, Сергей Харламов, Дмитрий Кузькин, Николай Дасаев, Арсен Акопов, Илья Давыдов, Ораз Атаев, Руслан Имаев, Евгений Плешко, Арсений Левшук, Мушвиг Рзаев, Эльхан Салахов, Георгий Батяев, Алекс Нани, Никита Польщиков, Игорь Струнин, Гамид Шахбанов, Дмитрий Тарасов, Данила Акименко, Кирилл Бирюков, Михаил Прокопьев, Василий Маврин, Дармей Делима, Андрей Горбанец, Володя XXL, Илья Гилязутдинов, Сергей Кутузов, Константин Корж, Роман Павлюченко, Ренат Васиченко, Роман Пухов, Илья Мазуров, Павел Деобальд и Майк Крапивников.

Сборную ФНЛ возглавит тренер «Акрона» Евгений Калешин.

Предварительный состав сборной: Александр Гаглоев, Эльдар Низамутдинов, Алан Багаев, Давид Волк, Даниил Фролкин, Никита Глушков, Александр Ломакин, Самину Абдуллахи, Эгаш Касинтура, Саид Алиев, Виталий Шитов, а также Борис Фартуна. Несколько игроков от приглашения отказались.

Напомним, что матч сборной МФЛ против сборной ФНЛ состоится 1 декабря.

Начало матча – 20:00 (мск).

Игра пройдет в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».