«Феноменально!» Некит 2Drots об игре Кузнецова

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Некит 2Drots в восторге от игры Кузнецова.

– Как тебе игра Викторыча?

– Феноменально! Все через пасик, видит поляну. Чувствуется мастерство, хоть он последний раз играл 30 лет назад – ничего страшного, он в порядке.

– На сборах он тренировался?

– Да не особо. Просто на багаже опыта едет мужичок, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

Дмитрий Кузнецов вышел в стартовом составе 2Drots и сыграл около 9 минут. В составе «Динамо» вышел Марцел Личка, который провел столько же игрового времени. 

«Динамо» обыграло 2Drots (2:1).

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1 комментарий

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Spaten
У них была мощная команда в детстве, Кузя, братья Савичевы , чемпионы Москвы
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