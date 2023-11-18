«Феноменально!» Некит 2Drots об игре Кузнецова

Некит 2Drots в восторге от игры Кузнецова.

– Как тебе игра Викторыча?

– Феноменально! Все через пасик, видит поляну. Чувствуется мастерство, хоть он последний раз играл 30 лет назад – ничего страшного, он в порядке.

– На сборах он тренировался?

– Да не особо. Просто на багаже опыта едет мужичок, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту .ru Артему Терентьеву.

вышел в стартовом составе 2Drots и сыграл около 9 минут. В составе «Динамо» вышел Марцел Личка, который провел столько же игрового времени.

«Динамо» обыграло 2Drots (2:1).