Рассказов о словах, что 2Drots – народная команда: «Выиграют несколько титулов РПЛ, тогда и поговорим. Но вряд ли мы до этого доживем»
Николай Рассказов ответил на заявление о том, что 2Drots стали народной командой.
Ранее президент «дротов» Некит назвал свой клуб «новой народной командой».
«Делать такие заявления на месте 2Drots не стал бы. У «Спартака» столетняя история. Да что далеко ходить – у «Крыльев» история идет с 40-х годов прошлого века.
А тут: три дня мы на YouTube и будем народной командой! Выиграют Вторую лигу, потом Первую, потом несколько титулов в РПЛ возьмут, тогда и поговорим про народную команду.
Но вряд ли мы до этих событий доживем», – сказал защитник «Крыльев Советов».
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Этот Некит просто хайпует и троллит (причём довольно толсто), а Рассказов зачем-то вообще отвечает на это и на серьёзных щщах чëто задвигает про историю Спартака и КС.