Рассказов о словах, что 2Drots – народная команда: «Выиграют несколько титулов РПЛ, тогда и поговорим. Но вряд ли мы до этого доживем»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Николай Рассказов Спорт-Экспресс 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Николай Рассказов ответил на заявление о том, что 2Drots стали народной командой.

Ранее президент «дротов» Некит назвал свой клуб «новой народной командой».

«Делать такие заявления на месте 2Drots не стал бы. У «Спартака» столетняя история. Да что далеко ходить – у «Крыльев» история идет с 40-х годов прошлого века.

А тут: три дня мы на YouTube и будем народной командой! Выиграют Вторую лигу, потом Первую, потом несколько титулов в РПЛ возьмут, тогда и поговорим про народную команду.

Но вряд ли мы до этих событий доживем», – сказал защитник «Крыльев Советов».

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12 комментариев

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Wesley
Красавец, ставит дурачков на место
+29
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Старина Шимус
Николя сегодня рупор старообрядцев. Респект!
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Михон Мясной
Колян сегодня вверг в уныние всех пятерых болельщиков этих "дротов"))
+10
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Александр Зубков
Один Рассказов уничтожает всю эту медную лигу!)
+10
-2
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igor.igorev
Ответ Михон Мясной
Колян сегодня вверг в уныние всех пятерых болельщиков этих "дротов"))
Всех пятых за дротов.
+4
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Montenegro Serbian
Ответ Wesley
Красавец, ставит дурачков на место
Да там оба не шибко умны, если честно.
Этот Некит просто хайпует и троллит (причём довольно толсто), а Рассказов зачем-то вообще отвечает на это и на серьёзных щщах чëто задвигает про историю Спартака и КС.
+5
-3
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Toha1090
Ответ Montenegro Serbian
Да там оба не шибко умны, если честно. Этот Некит просто хайпует и троллит (причём довольно толсто), а Рассказов зачем-то вообще отвечает на это и на серьёзных щщах чëто задвигает про историю Спартака и КС.
Крос
+1
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Дмитрий Пузырёв
«выиграют вторую лигу, потом первую, потом несколько раз высшую...» Блин, устанешь ждать! :-)
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Wiley Fox
Если брать народ из подворотен, то задроты их команда
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Hunt13
Ответ Александр Зубков
Один Рассказов уничтожает всю эту медную лигу!)
Да пусть говорит про них и главное не обращает внимания(не отвечает) на всяких Сиськан. пусть подгорают и лают в пустоту
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