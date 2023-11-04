Рассказов о словах, что 2Drots – народная команда: «Выиграют несколько титулов РПЛ, тогда и поговорим. Но вряд ли мы до этого доживем»

Николай Рассказов ответил на заявление о том, что 2Drots стали народной командой.

Ранее президент «дротов» Некит назвал свой клуб «новой народной командой».

«Делать такие заявления на месте 2Drots не стал бы. У «Спартака» столетняя история. Да что далеко ходить – у «Крыльев» история идет с 40-х годов прошлого века.

А тут: три дня мы на YouTube и будем народной командой! Выиграют Вторую лигу, потом Первую, потом несколько титулов в РПЛ возьмут, тогда и поговорим про народную команду.

Но вряд ли мы до этих событий доживем», – сказал защитник «Крыльев Советов».

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе