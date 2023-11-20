«Поддержка болельщиков делает нас народной командой, а не победа в РПЛ». Некит 2Drots ответил Рассказову

Президент 2Drots Некит не согласен с Николаем Рассказовым..

Ранее защитник «Крыльев Советов» ответил на заявление Некита о том, что 2Drots – это народная команда: «Выиграют несколько титулов РПЛ, тогда и поговорим. Но вряд ли мы до этого доживем».

«Слова Рассказова о том, что нам нужно выиграть много титулов и мы станем народной командой? Я думаю, что не только титулами все измеряется. Мы в своей экосистеме выигрываем их. Мы обладатели кубков всех медиатурниров.

Мы имеем огромную фан-базу по всему СНГ. Именно поддержка болельщиков делает нас народной командой, а не победа в чемпионате России.

Очередь в 100 метров на мою автограф-сессию? Это безумие. Мы благодарны всем болельщикам. Мы с ними на коннекте, они видят нас каждые 2-3 дня в социальных сетях, когда есть возможность увидеться вживую это невероятные эмоции», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.