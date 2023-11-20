«Поддержка болельщиков делает нас народной командой, а не победа в РПЛ». Некит 2Drots ответил Рассказову

Теги Спартак премьер-лига Россия Николай Рассказов 2Drots Winline Медиалига Некит 2Drots Медиафутбол

Президент 2Drots Некит не согласен с Николаем Рассказовым..

Ранее защитник «Крыльев Советов» ответил на заявление Некита о том, что 2Drots – это народная команда: «Выиграют несколько титулов РПЛ, тогда и поговорим. Но вряд ли мы до этого доживем».

«Слова Рассказова о том, что нам нужно выиграть много титулов и мы станем народной командой? Я думаю, что не только титулами все измеряется. Мы в своей экосистеме выигрываем их. Мы обладатели кубков всех медиатурниров.

Мы имеем огромную фан-базу по всему СНГ. Именно поддержка болельщиков делает нас народной командой, а не победа в чемпионате России.

Очередь в 100 метров на мою автограф-сессию? Это безумие. Мы благодарны всем болельщикам. Мы с ними на коннекте, они видят нас каждые 2-3 дня в социальных сетях, когда есть возможность увидеться вживую это невероятные эмоции», – сказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Артему Терентьеву.

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9 комментариев

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Знакомый Ваш Сергей Есенин
Как отписаться от этих окаянных?!
+25
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DVS1
Рассказов это сказал аж 4 ноября, а этот тормоз больше двух недель "думал", хотя там и по кличке все понятно
+18
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freeman123
Уважаемый(нет) Некит, вся эта популярность исчезнет в тот момент, когда ваши фанаты закончат школу и начнут думать о взрослой жизни. Поэтому совет, начинайте работать на детсадовский возрастной диапазон, что бы как можно дольше быть на слуху.
А клубы не медиалиги в сердцах фанатов навсегда в любом возрасте! Любовь и народность измеряется не лайками, а долгими годами.
+15
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+15
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Konstantin Zorin
Я чета слабо представляю народную команду, в которой у игроков вместо имён кликухи. В какой экосистеме приняты такие традиции?
+4
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Геннадий Киселев
Этих демонов, с собачьими кличками, на допинг проверяют? Не мешало бы требовать справки из психушки и наркологии, причём почаще.
+2
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+2
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Spaten
Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. ))
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dimanchik179
а это кто?
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Такие дела
Заткнувшись ты вообще станешь любимцев публики
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Дмитрий Коротаев
Где этого полупокера нашли , и почему он всё не может от комментариев остановиться ?) ну народная вы и х….. с вами ))) блажен тот , кто уверовал !
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