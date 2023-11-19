«Больше профессионализма, но ничего сверхъестественного». Голкипер 2Drots Сычев о матче с «Динамо»

Дмитрий Сычев доволен результатом матча «Динамо» – 2Drots .

«Если с ЦСКА мы больше играли на результат, пытались показать себя, то сегодня (уже вчера) это праздник для болельщиков. [Хотелось] сделать хорошую атмосферу и получить удовольствие. Сыграли Мбаппе, Крап. Я доволен, что основным составом мы сыграли 1:1 – это круто. Потом уже Викторыч дал сыграть всем.

Обещали премиальные за ничью? Да здесь дело не в премиальных. Не обидно. Играю в первую очередь за историю. В целом, [у «Динамо»], наверное, больше профессионализма. Я понимаю, что ничего сверхъестественного нет. Просто где-то чуть-чуть не повезло, но ничего страшного», – рассказал голкипер 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Артемом Терентьевым.

«Динамо» обыграло 2Drots в товарищеском матче – 2:1.

Репортаж с концерта «Динамо» – 2Drots. Комики из ЧБД в промо, Личка на поле, рекорд на трибунах